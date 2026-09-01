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VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”

Ruxandra Radulescu
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Drona de pe câmpul din Vaslui, care a pus autoritățile pe jar, marți, 2 septembrie, a fost, de fapt, descoperită de un cioban din zonă. Acesta a relatat că s-a apropiat de dispozitivul militar și i-ar fi scos două fire, fără să se gândească la un posibil pericol. Amintim că drona avea explozibil și a fost detonată de un echipaj SRI (Serviciul Român de Informații), notează Vremea Nouă.

Marcel Bogos, cioban din zona Vasluiului, este cel care a descoperit drona, pe câmp. Potrivit acestuia, dispozitivul scotea un sunet asemenea unui „bâzâit”, așa că bărbatul nu a ținut cont de niciun fel de precauții și s-a apropiat obiectul aerian. În ciuda pericolului iminent la care se expunea, ciobanul Marcel susține că a scos două fire de la dispozitiv.

„Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”, a povestit ciobanul Marcel, potrivit Vremea Nouă.

O dronă avariată a fost descoperită marți pe un câmp din județul Vaslui, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia.

Prefectul județului Vaslui: „Așteptăm rezultatele verificărilor”

Zona unde a fost descoperită drona a fost izolată de polițiști și jandarmi. Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a precizat că a fost sesizat Serviciul Român de Informații.

”Eram într-o ședință privind siguranța școlară în momentul în care am fost informat cu privirea la situația de la Viișoara. Reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Inspectoratului de Poliție efectuează cercetări. Așteptăm rezultatele verificărilor”, a declarat, pentru Agerpres, prefectul Andrei Șerban.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

De asemenea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale.

La fața locului a ajuns și o brigadă Anti-tero care efectuează verificări.

Sursa Foto/Video: Vremea Nouă

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