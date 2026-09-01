Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și-a schimbat discursul referitor la întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu de la el din birou. Inițial, Abrudean spunea că nimeni nu îi folosește biroul în lipsă, sugerând că întâlnirea dintre cei doi, care era prezentată doar pe surse, nu avusese loc la el în birou. Între timp, atât Bolojan, cât și Tănăsescu, au admis că întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului.

Întrevederea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unor dosare importante, inclusiv asupra legii privind Agenția Națională de Integritate. Momentul întâlnirii și faptul că aceasta nu fusese anunțată oficial au generat reacții puternice în sistemul judiciar.

Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituționalitate cu privire la întâlnirea care a avut loc pe 14 august între premierul demis și președinta CCR.

Abrudean: „Am avut o înțelegere cu premierul Bolojan să utilizeze biroul președintelui Senatului când are nevoie”

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Întrebat marți, la Parlament, despre folosirea biroului său de către Ilie Bolojan, Abrudean a precizat că exista o înțelegere între cei doi.

„Am avut o înţelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie. Sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activităţi. Nu era cazul să îmi dea explicaţii. Și nici să îmi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul preşedintelui Senatului.

M-a anunţat că va avea o întâlnire la Senat. Dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul. Nu e treaba mea să verific agenda premierului, încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost preşedinte al Senatului şi că se întâlneşte cu oameni cu care trebuie să se întâlnească”, a declarat Abrudean.

Abrudean a negat iniţial că biroul său ar fi fost folosit

Declaraţiile de acum ale preşedintelui Senatului contrastează însă cu prima sa reacţie publică. Inițial, Abrudean negase că premierul demis i-ar putea folosi biroul în lipsă.

„Eu sunt la Cluj, nu îmi folosește nimeni biroul în lipsă”, spunea Abrudean pe 14 august, potrivit realitatea.net.

Mircea Abrudean, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost invitat luni la comisia de constituţionalitate, pentru audierea în comisia de anchetă privind întâlnirea premierului demis Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, înainte de decizia CCR privind legea ANI. El a spus că va merge la această audiere, deşi nu are ce explicaţii să dea.