Prima pagină » Știri politice » Al doilea om în stat, prins cu minciuna în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Declarația inițială „Nu îmi folosește nimeni biroul în lipsă” s-a transformat în „Am avut o înţelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie”

Al doilea om în stat, prins cu minciuna în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Declarația inițială „Nu îmi folosește nimeni biroul în lipsă” s-a transformat în „Am avut o înţelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie”

Al doilea om în stat, prins cu minciuna în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Declarația inițială
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și-a schimbat discursul referitor la întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu de la el din birou. Inițial, Abrudean spunea că nimeni nu îi folosește biroul în lipsă, sugerând că întâlnirea dintre cei doi, care era prezentată doar pe surse, nu avusese loc la el în birou. Între timp, atât Bolojan, cât și Tănăsescu, au admis că întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului.

Întrevederea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unor dosare importante, inclusiv asupra legii privind Agenția Națională de Integritate. Momentul întâlnirii și faptul că aceasta nu fusese anunțată oficial au generat reacții puternice în sistemul judiciar.

Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituționalitate cu privire la întâlnirea care a avut loc pe 14 august între premierul demis și președinta CCR.

Abrudean: „Am avut o înțelegere cu premierul Bolojan să utilizeze biroul președintelui Senatului când are nevoie”

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Întrebat marți, la Parlament, despre folosirea biroului său de către Ilie Bolojan, Abrudean a precizat că exista o înțelegere între cei doi.

„Am avut o înţelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie. Sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activităţi. Nu era cazul să îmi dea explicaţii. Și nici să îmi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul preşedintelui Senatului.

M-a anunţat că va avea o întâlnire la Senat. Dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul. Nu e treaba mea să verific agenda premierului, încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost preşedinte al Senatului şi că se întâlneşte cu oameni cu care trebuie să se întâlnească”, a declarat Abrudean.

Abrudean a negat iniţial că biroul său ar fi fost folosit

Declaraţiile de acum ale preşedintelui Senatului contrastează însă cu prima sa reacţie publică. Inițial, Abrudean negase că premierul demis i-ar putea folosi biroul în lipsă.

„Eu sunt la Cluj, nu îmi folosește nimeni biroul în lipsă”, spunea Abrudean pe 14 august, potrivit realitatea.net.

Presedintele Senatului, Mircea Abrudean (D), ministrul Finantelor, Alexandru Nazare (C), si premierul Ilie Bolojan participa la sedinta Senatului din cadrul sesiunii extraordinare organizate la Palatul Parlamentului din Bucuresti, dedicata adoptarii proiectelor legislative esentiale pentru indeplinirea jaloanelor PNRR si atragerea fondurilor europene. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Mircea Abrudean, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost invitat luni la comisia de constituţionalitate, pentru audierea în comisia de anchetă privind întâlnirea premierului demis Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, înainte de decizia CCR privind legea ANI. El a spus că va merge la această audiere, deşi nu are ce explicaţii să dea.

Presedintele Senatului, Mircea Abrudean, si premierul Ilie Bolojan participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor pentru dezbaterea si votul celor patru motiuni de cenzura depuse de AUR, ca urmare a angajarii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului asupra a patru proiecte de legi, duminica, 7 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Trădătorul disidenților, premiat de tabăra Bolojan. Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce funcții mai deține PNL în Parlament
17:28
Trădătorul disidenților, premiat de tabăra Bolojan. Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce funcții mai deține PNL în Parlament
FLASH NEWS Bolojan, convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei: Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone
17:09
Bolojan, convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei: Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone
FLASH NEWS 11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
16:26
11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
16:26
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
SCANDALOS Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. Concluzia premierului: „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
16:25
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. Concluzia premierului: „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
FLASH NEWS Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
16:14
Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Digi24
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
Cancan.ro
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Click
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
O anomalie masivă a fost descoperită adânc în interiorul planetei Marte
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
17:55
Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
17:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
CONTROVERSĂ Summitul din Kârgâzstan: Ce au discutat Putin și președintele Iranului despre războaiele în care sunt implicați
17:44
Summitul din Kârgâzstan: Ce au discutat Putin și președintele Iranului despre războaiele în care sunt implicați
IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu un preț începând de la 68.500 de lei. Are o suprafață utilă de 23,34 mp
17:32
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu un preț începând de la 68.500 de lei. Are o suprafață utilă de 23,34 mp
INCIDENT Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român
17:17
Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român
FLASH NEWS Premieră în China. Energia solară a depășit cărbunele. Cum stă Europa în cursa pentru energia curată
17:14
Premieră în China. Energia solară a depășit cărbunele. Cum stă Europa în cursa pentru energia curată

Cele mai noi

Trimite acest link pe