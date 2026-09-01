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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 01 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre noul guvern

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 01 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre noul guvern
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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, senatorul AUR Petrișor Peiu face dezvăluiri despre noul guvern. Cu cine face Nicușor Dan negocieri? Există canale indirecte de discuții între Cotroceni și AUR?Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ne spun că deficitul bugetar a scăzut, veniturile și investițiile au crescut! Așa stau lucrurile? Care este reversul medaliei?

Sondajele arată că PSD, PNL și AUR sunt în continuare printre partidele preferate ale bucureștenilor în cazul unor alegeri locale. Ce indică acest lucru, în condițiile în care Bucureștiul a dat, până acum, doi președinți? Cum stă AUR cu demersul de suspendare al lui Nicușor Dan.

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, discutăm despre referendumul din Islanda pe tema reluării negocierilor de aderare la UE. Mai este un proiect atractiv Uniunea Europeană pentru România? Dar pentru AUR?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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