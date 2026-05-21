Iranul a început oficial demersurile pentru a institui un sistem permanent de taxe pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul poartă discuții cu Omanul și încearcă să transforme controlul militar de facto într-un drept suveran permanent, scrie Bloomberg.

Potrivit unui diplomat iranian, noul sistem de taxare este conceput pentru a asigura poziționarea pe termen lung a Iranului și Omanului ca principalele autorități de reglementare a strâmtorii. În acest sens, Teheranul a înființat așa-zisa Autoritate a Strâmtorii Golfului Persic, care a început să impună taxe de tranzit substanțiale care ajung să depășească și un milion de dolari per navă. În același timp acordă avantaje strategice de trecere pentru aliații săi comerciali și politici: Rusia și China.

Prin implicarea Omanului, care are jurisdicție teritorială comună asupra Strâmtorii, Iranul încearcă să construiască o coaliție care să valideze aceste taxe sub pretextul finanțării securității maritime localizate.

Navele comerciale considerate necooperante sau care au legătură cu țările ostile Iranului s-au confruntat cu cereri de plată care au ajuns până la aproape 2 milioane de dolari doar pentru a primi permisiunea de navigare în siguranță. Pentru a ocoli sancțiunile occidentale, iranienii au cerut plata inclusiv în yuani chinezești sau criptomonede.

Statele Unite se opun ferm acestei inițiative și au contestat în repetate rânduri taxele de tranzit. În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării, strâmtorile internaționale sunt guvernate de protocoale care garantează un flux neîntrerupt al transportului maritim.

Deși administrația Trump observă că negocierile de pace se află în fazele finale și că se revizuiește un cadru temporar pentru a preveni revenirea la lupta activă, poziția SUA rămâne rigidă: orice acord de pace legitim trebuie să asigure navigația liberă, fără taxe.

