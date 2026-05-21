Prima pagină » Actualitate » DSU transmite condoleanțe familiei copilului din Bacău care a murit la școală

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis condoleanțe familiei copilului din Bacău care a murit la școală. De asemenea, reprezentanții au efectuat și o serie de precizări pe marginea incidentului tragic.

Context. Un elev în vârstă de 15 ani din localitatea Buhoci, județul Bacău, s-a stins din viață, la școală, în timpul unei pauze. Potrivit datelor, acestuia i s-a făcut rău, iar echipajul aflat la fața locului au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, elevul nu a mai putut fi salvat. În urma acestui incident, a fost demarat un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Acum, reprezentanții DSU au transmis condoleanțe familiei elevului din județul Bacău, precum și o serie de precizări pe marginea incidentului.

Mesajul transmis de DSU, joi, 21 mai 2026. Sursă foto: Facebook

Ce a transmis DSU

„Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă profundul regret pentru tragedia petrecută în județul Bacău și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de pierderea copilului.

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind intervenția la acest caz, facem următoarele precizări:

Apelurile de urgență sunt efectuate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, și nu direct către SMURD. După preluarea apelului, cazul este direcționat și gestionat, conform procedurilor operaționale în vigoare, de către structurile competente responsabile de intervenție.

În cazul acestui nefericit incident, la locul solicitării au fost alocate:

• un echipaj de tip B aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău;
• un echipaj de tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Departamentul pentru Situații de Urgență, instituție care asigură coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, dr. Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției.

Totodată, subliniem faptul că verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție.

Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile”, a transmis DSU pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook – Departamentul pentru Situații de Urgență

