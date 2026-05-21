Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene

Sindicatul reprezentantiv „MIPE – Normalitate” a transmis o scrisoare către Comisia Europeană prin intermediul căreia relevă faptul că funcționarii implicați în gestionarea fondurilor europene ar putea pierde din avantajele salariale odată cu aplicarea noilor reguli de salarizare.

Sindicatul „MIPE – Normalitate” se alătură Sindicatului Național APIA și Federației „AGRO-STAR 2022” în contestarea proiectului noii Legi a salarizării unitare. Aceștia susțin că angajații implicați în gestionarea fondurilor europene ar putea fi dezavantajați din punct de vedere salarial prin noile reglementări. Documentul oficial poate fi consultat AICI.

Sindicatul susține că nemulțumirile angajaților APIA reflectă o problemă generală a personalului care gestionează fonduri europene. Sindicatul acuză că volumul mare de muncă, responsabilitățile și termenele stricte nu sunt recompensate corespunzător prin salarii. Comunicatul este semnat de președintele senatului, Carmen-Elena Maican.

„Funcționarii publici care gestionează fonduri europene nu mai pot fi ignorați. Nu poți cere performanță ignorând tocmai vocea celor care țin sistemul în funcțiune”, transmite sindicatul „MIPE – Normalitate”.

Cerințele sindicaliștilor

Sindicatul susține că la MIPE problemele legate de suprasolicitarea personalului sunt la fel de grave ca în alte instituții care gestionează fonduri europene. Acestea au fost semnalate de ani de zile, inclusiv prin rapoarte de audit, fără soluții din partea autorităților. Sindicatul afirmă că măsurile de austeritate au accelerat plecările din MIPE către instituții mai bine plătite și critică detașările către Ministerul Energiei, despre care spune că afectează capacitatea administrativă a ministerului.

Sindicatul spune că a reclamat în repetate rânduri Comisiei Europene probleme precum lipsa personalului, plecarea specialiștilor și reorganizările controversate arbitrare, avertizând că acestea pot afecta gestionarea fondurilor europene. Sindicaliștii susțin că salariile personalului care gestionează fonduri europene sunt finanțate din fonduri UE. De altfel, înrăutățirea condițiilor de muncă și de salarizare ar putea afecta absorbția banilor europeni și respectarea angajamentelor României față de UE.

Totodată, critică intenția de a transforma majorarea salarială de 50% pentru personalul care gestionează fonduri europene ca parte a salariului de bază în spor. Reprezentanții avertizează că măsura ar reduce veniturile angajaților fără a aduce economii la buget, deoarece finanțarea provine din fonduri europene. Sindicatul cere eliminarea prevederilor considerate discriminatorii, dialog cu autoritățile și tratament egal pentru angajați, avertizând că va continua demersurile legale dacă revendicările nu sunt luate în considerare.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock