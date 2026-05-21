Prima pagină » Știri politice » Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene

Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene

Disperarea angajaților din ministerul Fondurilor UE. Ce scrisoare au trimis Comisiei Europene
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Sindicatul reprezentantiv „MIPE – Normalitate” a transmis o scrisoare către Comisia Europeană prin intermediul căreia relevă faptul că funcționarii implicați în gestionarea fondurilor europene ar putea pierde din avantajele salariale odată cu aplicarea noilor reguli de salarizare.

Sindicatul „MIPE – Normalitate” se alătură Sindicatului Național APIA și Federației „AGRO-STAR 2022” în contestarea proiectului noii Legi a salarizării unitare. Aceștia susțin că angajații implicați în gestionarea fondurilor europene ar putea fi dezavantajați din punct de vedere salarial prin noile reglementări. Documentul oficial poate fi consultat AICI.

Sindicatul susține că nemulțumirile angajaților APIA reflectă o problemă generală a personalului care gestionează fonduri europene. Sindicatul acuză că volumul mare de muncă, responsabilitățile și termenele stricte nu sunt recompensate corespunzător prin salarii. Comunicatul este semnat de președintele senatului, Carmen-Elena Maican.

„Funcționarii publici care gestionează fonduri europene nu mai pot fi ignorați. Nu poți cere performanță ignorând tocmai vocea celor care țin sistemul în funcțiune”, transmite sindicatul „MIPE – Normalitate”.

Cerințele sindicaliștilor

Sindicatul susține că la MIPE problemele legate de suprasolicitarea personalului sunt la fel de grave ca în alte instituții care gestionează fonduri europene. Acestea au fost semnalate de ani de zile, inclusiv prin rapoarte de audit, fără soluții din partea autorităților. Sindicatul afirmă că măsurile de austeritate au accelerat plecările din MIPE către instituții mai bine plătite și critică detașările către Ministerul Energiei, despre care spune că afectează capacitatea administrativă a ministerului.

Sindicatul spune că a reclamat în repetate rânduri Comisiei Europene probleme precum lipsa personalului, plecarea specialiștilor și reorganizările controversate arbitrare, avertizând că acestea pot afecta gestionarea fondurilor europene. Sindicaliștii susțin că salariile personalului care gestionează fonduri europene sunt finanțate din fonduri UE. De altfel, înrăutățirea condițiilor de muncă și de salarizare ar putea afecta absorbția banilor europeni și respectarea angajamentelor României față de UE.

Totodată, critică intenția de a transforma majorarea salarială de 50% pentru personalul care gestionează fonduri europene ca parte a salariului de bază în spor. Reprezentanții avertizează că măsura ar reduce veniturile angajaților fără a aduce economii la buget, deoarece finanțarea provine din fonduri europene. Sindicatul cere eliminarea prevederilor considerate discriminatorii, dialog cu autoritățile și tratament egal pentru angajați, avertizând că va continua demersurile legale dacă revendicările nu sunt luate în considerare.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Bogdan Badea, directorul general interimar Hidroelectrica, se retrage din cursă pentru şefia companiei, invocând presiuni politice
20:13
Bogdan Badea, directorul general interimar Hidroelectrica, se retrage din cursă pentru şefia companiei, invocând presiuni politice
VIDEO Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
19:00
Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
APĂRARE Guvernul a publicat lista negociatorilor programului SAFE. De ce conduce șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, grupul de lucru
17:28
Guvernul a publicat lista negociatorilor programului SAFE. De ce conduce șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, grupul de lucru
NEWS ALERT Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să reacționeze și să meargă în Parlament la dezbateri
17:12
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să reacționeze și să meargă în Parlament la dezbateri
FLASH NEWS Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
15:58
Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
15:47
Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
Mediafax
„Bătaie” pe turiștii români! Țara care vine cu oferte greu de ignorat
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Greșeala fatală a salvatorilor din Maldive. Mărturia bărbatului care a recuperat trupurile italienilor
Click
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
O „genă a longevității” ar putea proteja creierul de îmbătrânire și demență
CONTROVERSĂ Ecoul Crizei Rachetelor din Cuba. Rusia promite să sprijine Havana, în timp ce SUA trimit un portavion în apropierea insulei
21:29
Ecoul Crizei Rachetelor din Cuba. Rusia promite să sprijine Havana, în timp ce SUA trimit un portavion în apropierea insulei
CONTROVERSĂ A doua „autopsie” a lui Michael Jackson. Netflix lansează un documentar exploziv despre procesul lui „Jacko” din 2005
21:09
A doua „autopsie” a lui Michael Jackson. Netflix lansează un documentar exploziv despre procesul lui „Jacko” din 2005
FLASH NEWS Iranul vrea să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz printr-un sistem de taxe, cu unele excepții. Care sunt țările scutite de la plăți
20:16
Iranul vrea să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz printr-un sistem de taxe, cu unele excepții. Care sunt țările scutite de la plăți
TRAGEDIE DSU transmite condoleanțe familiei copilului din Bacău care a murit la școală
20:05
DSU transmite condoleanțe familiei copilului din Bacău care a murit la școală
FLASH NEWS Undă verde pentru controversatul program SAFE. România va împrumuta aproape 17 miliarde de euro pentru apărare
19:42
Undă verde pentru controversatul program SAFE. România va împrumuta aproape 17 miliarde de euro pentru apărare
ECONOMIE Economistul Cristian Socol relevă prăpastia economică dintre România și Polonia: „Experimentul a reușit, pacientul a murit”
19:40
Economistul Cristian Socol relevă prăpastia economică dintre România și Polonia: „Experimentul a reușit, pacientul a murit”

Cele mai noi

Trimite acest link pe