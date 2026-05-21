Undă verde pentru controversatul program SAFE. România va împrumuta aproape 17 miliarde de euro pentru apărare

Bianca Dogaru
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara noastră primește o finanțare de aproape 17 miliarde de euro pentru apărare.

”SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiţie în securitatea şi rezilienţa României. Prin SAFE, România nu investeşte doar în apărare şi securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană”, afirmă ministrul Alexandru Nazare, potrivit news.ro.

4,2 miliarde de euro pentru autostrăzi și restul pentru sectorul militar

Planul de investiții prevede utilizarea a aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură rutieră. Finanțarea acoperă segmente de autostradă din regiunea Moldovei, precum rutele Pașcani-Suceava-Siret și Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Cealaltă parte din sumă, de peste 12 miliarde de euro, este rezervată pentru tehnologie militară, echipamente moderne și paza frontierelor.

Plată în 45 de ani și un avans în această toamnă

Guvernul și Nicușor Dan au aprobat deja planul, iar actele au ajuns la Bruxelles la mijlocul lunii mai. Regulile stabilite de UE arată că țara noastră primește un avans de 15% din sumă, adică aproximativ 2,5 miliarde de euro. Prima cerere oficială pentru acești bani va fi în luna octombrie.

Condițiile de returnare a creditului: Pentru fiecare sumă primită, România are o perioadă de grație de 10 ani în care nu plătește nimic. Termenul total pentru returnarea completă a banilor este de 45 de ani. Toate proiectele din acest program trebuie finalizate până la data de 31 decembrie 2030.

Ce este Programul SAFE

Programul SAFE (Support of Ammunition and armament Financing in Europe) reprezintă un pachet de finanțare prin care România accelerează înzestrarea militară și revitalizarea industriei naționale de apărare. Banii sunt utilizați exclusiv pentru achiziții militare complexe și dezvoltarea producției autohtone.

