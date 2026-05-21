François Hollande, cel mai nepopular președinte francez, vrea să candideze din nou pentru fotoliul de la Élysée. Cu ce atuuri se laudă

Fostul președinte al Franței, François Hollande, care a fost numit cel mai nepopular șef de stat din istoria celei de-a Cincea Republici, a sugerat că ar putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. În 2017, acesta a părăsit Palatul Élysée cu o rată de aprobare de doar 4%.

„Mă pregătesc. Alegerile prezidențiale sunt o chestiune de o importanță enormă, de o importanță istorică. Pentru Franța, dar nu doar pentru Franța”, a declarat Hollande pentru revista Marianne.

În ciuda intenției sale, perspectivele politice ale lui Hollande par slabe. Potrivit sondajelor, mai puțin de 10% dintre alegătorii francezi îl susțin în prezent. În schimb, partidul politic de dreapta „Rassemblement National” se află pe primul loc, unde atât Marine Le Pen, cât și liderul partidului, Jordan Bardella, au peste 30% din intenția de vot. De altfel, tocmai în timpul mandatului lui Hollande, extrema dreaptă a devenit una dintre principalele forțe politice din țară.

Există scepticism chiar și în interiorul Partidului Socialist, din care face parte în continuare Hollande. Un reprezentant al partidului a declarat anonim pentru revista Marianne că „nu crede în revenirea lui Hollande”. Un alt politician a recunoscut că acesta este încă nepopular, iar susținerea candidaturii fostului președinte este o decizie proastă.

Într-o eventuală cursă pentru palatul Élysée, Hollande mizează pe un singur argument – experiența sa din trecut în cei cinci ani petrecuți la Palatul Élysée, timp în care a trecut prin multe momente de criză atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Recomandările autorului: