Economistul Cristian Socol relevă prăpastia economică dintre România și Polonia: „Experimentul a reușit, pacientul a murit”

Economistul Cristian Socol a adus în atenție, printr-o postare pe o rețea de socializare, discrepanța economică dintre România și Polonia. Diferențele sunt raportate pentru anul în curs, iar datele au fost publicate, astăzi, de Comisia Europeană.

Diferențele sunt clare, potrivit postării economistului Cristian Socol. În timp ce Polonia înregistrează o creștere economică de 3,5%, România abia a reușit să atingă 0,1%. Comisia Europeană a estimat că inflația va ajunge 7% în România, iar în Polonia de 3,6%. Practic, la jumătate. Diferențele sunt vizibile și în cazul altor indici. Pentru România, Comisia Europeană a estimat o rată a șomajului de 6,3%, iar pentru Polonia de 3,1%.

Economia în România vs. economia în Polonia

De altfel, deficitul bugetar în PIB este apropiat în cazul ambelor țări. În cazul deficitului de cont curent în PIB, Comisia Europeană estimează un procent de aproape 7% în cazul României. În cazul Poloniei, este de 1,2%.

„Experimentul a reușit, pacientul a murit.

România versus Polonia anul 2026 în prognoza publicată de Comisia Europeană azi.

Creștere economică: România 0,1%, Polonia 3,5%

inflație: România 7%, Polonia 3,6%

rata șomajului: România 6,3%, Polonia 3,1%

deficit bugetar în PIB: România 6,2%, Polonia 6,5%

datorie guvernamentală în PIB: România 61,6%, Polonia 64,5%

deficit de cont curent în PIB: România 6,9%, Polonia 1,2%”, a notat economistul Cristian Socol pe Facebook, astăzi.

Astăzi, Comisia Europeană a publicat un raport prin intermediul căruia transmite că economia României va stagna în anul 2026.

