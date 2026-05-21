Bogdan Badea, directorul general interimar Hidroelectrica, se retrage din cursă pentru şefia companiei, invocând presiuni politice

Directorul general interimar al Hidroelectrica Bogdan Badea se retrage din cursa pentru şefia companiei, invocând presiuni politice. Badea nu pleacă, însă, din companie, urmând să-şi păstreze funcţia de director de investiţii al Hidroelectrica, după cum chiar el a precizat.

Presiunile lui Bolojan

Anunţul a venit în contextul în care, în ultimele luni, premierul Ilie Bolojan a criticat dur şi de mai multe ori Hidroelectrica.

″Anumite lucruri trebuie să aibă o limită, nu vreau să conduc Hidroelectrica în spiritul anilor ’50. Am luat decizia să nu mai candidez pentru funcţia de CEO. Nu am luat decizia uşor. Indiferent de ce spun unii politicieni, Hidroelectrica a depăşit, în prezent, capitalizarea bursieră de 80 miliarde de lei.

Am reuşit să aducem compania în topul celor mai valoroase companii ale statului român. Performanţele Hidroelectrica sunt măsurabile. Nu putem accepta să fim tăvăliţi, hărţuiţi de un decident politic, care mută atenţia de la problemele reale ale României, tocmai către cele mai performante companii″, a spus Badea, chiar după ceremonia de semnare a contractului de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare Retezat.

