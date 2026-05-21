Prima pagină » Magazin » Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă

Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă

Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă. Acționează imediat și nu mai ai bătăi de cap cu insectele.

Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă

Vremea caldă aduce insecte nedorite, mai ales dacă nu avem plasă la geamuri și le lăsăm deschise, pentru a aerisi încăperea.

Muștele devin o adevărată problemă, vara și oamenii încearcă să scape de ele prin orice metode, scrie express.co.uk.

Pentru a combate eficient insectele, Neil Mckenzie, expert în siguranța gospodăriei la Halton Stairlifts, vine cu o soluție simplă.

Potrivit specialistului, tot ce ai nevoie este de o lămâie și niște cuișoare. Neil spune că soluția este una rapidă și de scurtă durată, pentru a alunga insectele enervante.

Taie lămâie în două și înfige 10-15 cuișoare în ea. Pune-o în cupe în zonele „fierbinți” din casă, acolo unde muștele își fac veacul: ex – lângă bolurile cu fructe sau ferestre.

Sucul de lămâie amestecat cu uleiul din cuișoare va genera o aromă pe care muștele nu o suportă.

E o alternativă mult mai sigură decât soluțiile chimicale, precum insecticidele.

Înlocuiește lămâia când se usucă (după 3-5 zile).

O altă metodă prin care poți goni muștele este folosirea unei soluții din ulei de mentă și oțet de mere.

Amestecă o parte apă, o parte oțet alb și câteva picături de ulei de mentă și adaugă puțin detergent, într-un recipient cu spray.

Pulverizează pe tocul ușilor, ferestrelor, pe mesele din interior și exterior sau oriunde vin muștele.

Această soluție are scopul de a goni insectele, nu le ucide. De asemenea, uleiul de mentă este toxic pentru câini și pisici, deci evită să îl folosești în apropierea lor.

Autorul recomandă:

Sursa foto main: Envato

Recomandarea video

Citește și

MISTER Structura „extraterestră” din inima deșertului Sahara, despre care nu se cunoaște aproape nimic. Misterul Ksar Draa pare de nedescifrat
17:59
Structura „extraterestră” din inima deșertului Sahara, despre care nu se cunoaște aproape nimic. Misterul Ksar Draa pare de nedescifrat
INEDIT Materialul ciudat descoperit în resturile primei bombe atomice, la 81 de ani după testul Trinity
17:04
Materialul ciudat descoperit în resturile primei bombe atomice, la 81 de ani după testul Trinity
FOTO Locul minunat vizitat în trecut de 500.000 de turiști pe an zace acum abandonat. Secretul tragic al „parcului-fantomă”
16:34
Locul minunat vizitat în trecut de 500.000 de turiști pe an zace acum abandonat. Secretul tragic al „parcului-fantomă”
SHOWBIZ Reacția lui Antonio Banderas, după ce s-a zvonit că teatrul său din Malaga a dat faliment. „Hasta la vista, dragilor!
13:56, 19 May 2026
Reacția lui Antonio Banderas, după ce s-a zvonit că teatrul său din Malaga a dat faliment. „Hasta la vista, dragilor!
INEDIT Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009
08:08, 18 May 2026
Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009
INEDIT Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
08:05, 14 May 2026
Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
Mediafax
„Bătaie” pe turiștii români! Țara care vine cu oferte greu de ignorat
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Melek, primele DECLARAȚII după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe minuscule?
FLASH NEWS François Hollande, cel mai nepopular președinte francez, vrea să candideze din nou pentru fotoliul de la Élysée. Cu ce atuuri se laudă
19:27
François Hollande, cel mai nepopular președinte francez, vrea să candideze din nou pentru fotoliul de la Élysée. Cu ce atuuri se laudă
INCIDENT Un bărbat a fost atacat de urs în apropiere de Bichigiu, aceeași localitate în care o femeie a fost omorâtă de animal, în urmă cu 2 săptămâni
19:06
Un bărbat a fost atacat de urs în apropiere de Bichigiu, aceeași localitate în care o femeie a fost omorâtă de animal, în urmă cu 2 săptămâni
CONTROVERSĂ Autoritățile germane au dezvăluit un plan de asasinare a unui politician german. Complotul a fost pus la cale de Iran
19:04
Autoritățile germane au dezvăluit un plan de asasinare a unui politician german. Complotul a fost pus la cale de Iran
VIDEO Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
19:00
Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale
TURISM Ce au descoperit turiștii la capătul unui pasaj istoric din Marea Britanie. „Nu mai spuneți nimănui… ne place mult acolo”
18:46
Ce au descoperit turiștii la capătul unui pasaj istoric din Marea Britanie. „Nu mai spuneți nimănui… ne place mult acolo”
CONTROVERSĂ Marea declasificare a Oanei Țoiu. Ștefan Popescu demontează argumentele ministrei de Externe și o acuză de exercițiu de imagine
18:45
Marea declasificare a Oanei Țoiu. Ștefan Popescu demontează argumentele ministrei de Externe și o acuză de exercițiu de imagine

Cele mai noi

Trimite acest link pe