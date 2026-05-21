Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă

Vremea caldă aduce insecte nedorite, mai ales dacă nu avem plasă la geamuri și le lăsăm deschise, pentru a aerisi încăperea.

Muștele devin o adevărată problemă, vara și oamenii încearcă să scape de ele prin orice metode, scrie express.co.uk.

Pentru a combate eficient insectele, Neil Mckenzie, expert în siguranța gospodăriei la Halton Stairlifts, vine cu o soluție simplă.

Potrivit specialistului, tot ce ai nevoie este de o lămâie și niște cuișoare. Neil spune că soluția este una rapidă și de scurtă durată, pentru a alunga insectele enervante.

Taie lămâie în două și înfige 10-15 cuișoare în ea. Pune-o în cupe în zonele „fierbinți” din casă, acolo unde muștele își fac veacul: ex – lângă bolurile cu fructe sau ferestre.

Sucul de lămâie amestecat cu uleiul din cuișoare va genera o aromă pe care muștele nu o suportă.

E o alternativă mult mai sigură decât soluțiile chimicale, precum insecticidele.

Înlocuiește lămâia când se usucă (după 3-5 zile).

O altă metodă prin care poți goni muștele este folosirea unei soluții din ulei de mentă și oțet de mere.

Amestecă o parte apă, o parte oțet alb și câteva picături de ulei de mentă și adaugă puțin detergent, într-un recipient cu spray.

Pulverizează pe tocul ușilor, ferestrelor, pe mesele din interior și exterior sau oriunde vin muștele.

Această soluție are scopul de a goni insectele, nu le ucide. De asemenea, uleiul de mentă este toxic pentru câini și pisici, deci evită să îl folosești în apropierea lor.

