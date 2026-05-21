Cele 2 produse naturale care te ajută să scapi de muștele din casă. Acționează imediat și nu mai ai bătăi de cap cu insectele.
Vremea caldă aduce insecte nedorite, mai ales dacă nu avem plasă la geamuri și le lăsăm deschise, pentru a aerisi încăperea.
Muștele devin o adevărată problemă, vara și oamenii încearcă să scape de ele prin orice metode, scrie express.co.uk.
Pentru a combate eficient insectele, Neil Mckenzie, expert în siguranța gospodăriei la Halton Stairlifts, vine cu o soluție simplă.
Potrivit specialistului, tot ce ai nevoie este de o lămâie și niște cuișoare. Neil spune că soluția este una rapidă și de scurtă durată, pentru a alunga insectele enervante.
Taie lămâie în două și înfige 10-15 cuișoare în ea. Pune-o în cupe în zonele „fierbinți” din casă, acolo unde muștele își fac veacul: ex – lângă bolurile cu fructe sau ferestre.
Sucul de lămâie amestecat cu uleiul din cuișoare va genera o aromă pe care muștele nu o suportă.
E o alternativă mult mai sigură decât soluțiile chimicale, precum insecticidele.
Înlocuiește lămâia când se usucă (după 3-5 zile).
O altă metodă prin care poți goni muștele este folosirea unei soluții din ulei de mentă și oțet de mere.
Amestecă o parte apă, o parte oțet alb și câteva picături de ulei de mentă și adaugă puțin detergent, într-un recipient cu spray.
Pulverizează pe tocul ușilor, ferestrelor, pe mesele din interior și exterior sau oriunde vin muștele.
Această soluție are scopul de a goni insectele, nu le ucide. De asemenea, uleiul de mentă este toxic pentru câini și pisici, deci evită să îl folosești în apropierea lor.
