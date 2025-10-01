Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a avut o întrevedere cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, în care a discutat despre derularea programului SAFE, de consolidare a securității militare, prin fonduri europene rambursabile.

Ministrul Ciprian Șerban a precizat că una dintre temele de discuție a fost și construirea autostrăzilor A7 și A8, care vor contribui „la dezvoltarea economică și comercială a celor două state”.

Astăzi m-am întâlnit cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.

L-am felicitat pentru rezultatele alegerilor de duminică, o dovadă a determinării Republicii Moldova privind parcursul european și l-am asigurat de toată implicarea mea în negocierea cu Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea prin programul SAFE care va facilita legăturile cu Republica Moldova.