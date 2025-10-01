Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a avut o întrevedere cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, în care a discutat despre derularea programului SAFE, de consolidare a securității militare, prin fonduri europene rambursabile.
Astăzi m-am întâlnit cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.
L-am felicitat pentru rezultatele alegerilor de duminică, o dovadă a determinării Republicii Moldova privind parcursul european și l-am asigurat de toată implicarea mea în negocierea cu Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea prin programul SAFE care va facilita legăturile cu Republica Moldova.
De asemenea, am discutat despre importanța deosebită a celor două autostrăzi din zona Moldovei, A7 și A8, care odată finalizate vor contribui la dezvoltarea economică și comercială a celor două state”, a transmis Ciprian Șerban pe Facebook.