Compania “FLY Lili” în vizorul procurorilor într-un dosar de evaziune fiscală. Afaceristul Jurgen Faff, prieten cu Iohannis, e căutat de anchetatori

Adina Anghelescu
10 sept. 2025, 15:53, Actualitate
Percheziții de amploare au fost efectuate, miercuri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 din cadrul DGMB, sub supravegherea procurorului de la Parchetul Judecătoriei Sector 1. Conform surselor Gândul, la această oră este audiat directorul companiei aeriene „Fly Lili”, despre care se știe că era folosită de mercenarii lui Potra pentru a ajunge în Congo.

Suspectul se numește Nicu Gabriel Cârjea și este asociat cu un al doilea suspect, Andreas Jurgen Faff. Urmează ca procurorul să stabilească dacă se impune o măsură preventivă în cazul acestuia după finalizarea audierii.

De asemenea, anchetatorii fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, suspectul numărul 2 în acest dosar de evaziune fiscală. Din informațiile noastre, Faff este posibil să nu se afle în România. La audierile care au loc acum, la sediul SICE 1 Poliție, a mai fost adus și un martor, contabilă angajată în cadrul companiei.

Conform comunicatului Poliției Capitalei, „din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”.

Prejudiciul estimat ar fi rezultat din neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

Miercuri, în urma celor cinci mandate de percheziție domiciliară au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cine este Jurgen Faff, căutat de poliție la această oră

Sibianul Andreas Jurgen Faff, deocamdată de negăsit pentru a fi adus la audieri, este unul dintre cei doi administratori ai Fly Lili, companie de zboruri charter fondată în 2020, care operează cu trei avioane Airbus A320. Faff este cunoscut drept un apropiat al fostului președinte Klaus Johannis, a fost implicat în mai multe afaceri controversate și a avut probleme cu legea.

Numele lui a fost legat de proiecte finanțate din fonduri europene care nu au mai fost finalizate, precum proiectul pentru construcția unui teren de golf la Sibiu, finanțat cu 2 milioane de euro care nu a fost realizat. Firmele controlate de Faff ar datora statului zeci de milioane de euro, eșalonate la plată de-a lungul timpului.

Totuși, Faff a reușit să obțină contracte cu instituții de stat, cum ar fi un contract cu Unifarm în valoare de aproape 20 de milioane de euro pentru furnizarea de echipamente medicale care nu au fost livrate.

Faff a fost inculpat în mai multe dosare pentru intervenții fără autorizații asupra unor monumente istorice. De exemplu, a construit fără autorizație o sală de evenimente cu piscină în incinta Ansamblului Bisericii Evanghelice fortificate din Șura Mare, un monument istoric de interes național.

Faff, care are reședința în Bulevardul Primăverii, mai este cunoscut în mediile de specialitate pentru colecția impresionantă colecție de automobile Porsche 911 și mai are și o colecție de automobile de epocă precum Ferrari, Maserati, Alfa Romeo sau Mercedes, fiecare evaluate la valori de sute de mii de euro.

