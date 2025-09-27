Cum a aflat o tânără de 24 de ani că are CANCER în stadiul 3. Un medic i-a spus că, având în vedere vârsta ei, e puțin probabil să fie ceva grav

Meagan Meadows, o tânără de 24 de ani din California, a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun.

Ea abia începuse practica pedagogică, cu o diplomă proaspăt obținută de master în educație, când ceva i-a atras atenția odată cu mersul la toaletă, scrie Business Insider.

La început, aproape că nici n-a observat, dar a început să vadă puțin sânge după ce mergea la baie. Era destul de discret, abia vizibil, dar suficient cât să o îngrijoreze și să spună asta unor prieteni, care au îndemnat-o să meargă la medic.

Inițial, a crezut că este vorba despre hemoroizi, stres, o problemă legată de alimentație… sau toate trei la un loc.

Mai mult, un medic i-a spus că, având în vedere vârsta ei, e puțin probabil să fie ceva grav. Primele analize și investigații au ieșit în general normale, cu excepția unei ușoare carențe de fier și a unei îngroșări a peretelui intestinal, posibil cauzată de deshidratare sau lipsa de fibre din alimentație.

Dar, pentru a fi sigură, s-a programat pentru o colonoscopie și se aștepta la un diagnostic precum colită ulcerativă. Chiar se temea că a reacționat exagerat, făcând această procedură.

„Mă gândeam: am doar 24 de ani, n-are cum să fie ceva serios. Mi-era jenă, sincer, pentru că mă simțeam bine. Aproape că am anulat programarea”, a declarat fata.

Însă, a făcut bine că n-a procedat astfel pentru că s-a descoperit o tumoare de mărimea unei nuci în colonul ei, iar biopsia a confirmat că este malignă.

Au urmat mai multe teste suplimentare, care au arătat că boala se extinsese la ganglionii limfatici din jur, fiind vorba de un cancer diagnostic în stadiul 3.

„Când m-am trezit, au chemat-o pe mama să vină după mine, ca să fim toți în cameră cu doctorul. A fost greu de procesat”, a spus ea.

Meagan a fost șocată de diagnostic, dar recunoscătoare că a insistat să-și facă colonoscopia și și-ar fi dorit să o fi făcut mai devreme.

De atunci, ea povestește pe TikTok celor peste 2 milioane de urmăritori ai săi despre experiența trăită și despre numărul tot mai mare de cazuri de cancer de colon la tineri. Astfel, speră că va încuraja și alți tineri să meargă la control, chiar dacă par „în regulă”.

„Dacă aș fi știut că atâția tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a mai povestit ea.

Meadows spune că sângele din scaun, singurul ei simptom în stadiul 3, era aproape imposibil de observat. Nu apărea pe hârtia igienicăă și nici nu era vizibil în toaletă, fiind amestecat în materiile fecale.

„Nu era în cantități îngrijorătoare; nu era acolo de fiecare dată. Aproape că nu-l observam. Aveam impresia că, dacă ai sânge în scaun, înseamnă că vasul de toaletă devine roșu”, a spus ea.

Ea a avut norocul să fie acoperită de asigurarea de sănătate a părinților, care i-a acoperit tratamentele, inclusiv operația și chimioterapia.

FOTO – Instagram