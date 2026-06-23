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De la 1 iulie 2026, crește vârstă de pensionare a românilor. Pe ce dată te poți pensiona, în funcție de data nașterii

De la 1 iulie 2026, crește vârstă de pensionare a românilor. Pe ce dată te poți pensiona, în funcție de data nașterii
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De la 1 iulie 2026, crește vârstă de pensionare a românilor. Pe ce dată te poți pensiona, în funcție de data nașterii.

De la 1 iulie 2026, crește vârstă de pensionare a românilor

Milioane de români vor fi afectați direct, scrie newsweek.ro. În țara noastră bărbații se pensionează la 65 de ani și au un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Femeile se pensionează la 62 de ani și au un stagiu de cotizare mai mic.

Vârsta de pensionare la femei, dar și stagiul de cotizare, cresc treptat pentru a ajunge la același nivel cu al bărbaților în 2035.

În 2026, vârsta de pensionare și stagiul de cotizare se schimbă și cresc de două ori.

La 1 iulie 2026, vârsta de pensionare a femeilor va crește cu o lună și ajunge la 62 de ani și 7 luni.

Stagiul complet de cotizare crește și el cu o lună și ajunge la 33 de ani și 5 luni.

Este valabil pentru femeile născute în decembrie 1963.

Vârsta de pensionare crește iar, la 62 de ani și 8 luni, în ianuarie 2027. Stagiul de cotizare va urca la 33 de ani și 8 luni.

De asemenea, vârsta de pensionare crește din nou, la 62 de ani și 9 luni, în iulie 2027. Stagiul complet de cotizare va ajunge la 33 de ani și 10 luni.

Vârsta standard de pensionare este bătută în cuie la 65 de ani la bărbați, iar stagiul complet de cotizare este 35 de ani.

Cum poți ieși la pensie înaintea vârste de pensionare, de fapt

Poți ieși la pensie chiar dacă nu ai vârsta standard. Condiția este ca persoana respectivă să aibă stagiul complet de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Cine are acest stagiu de cotizare, dar nu are vârsta de pensionare se poate pensiona cu penalizare.

Tranșele de depășire a stagiului de mai jos:

  • Pensionare după 35 – 36 ani de muncă =0,4% pt fiecare lună de anticipare
  • Pensionare după 36 – 37 ani de muncă = 0,35
  • Pensionare după 37 – 38 ani de muncă 2-3 ani= 0,3%
  • Pensionare după 38 – 39 ani de muncă = 0,25
  • Pensionare după 39 – 40 ani de muncă = 0,2%

Persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributive de 35 de ani, cu cel mult 5 ani de stagiu de cotizare, vor primi o penalizare de cel mult 24%, informează sursa citată.

Casa de Pensii precizează că la calculul stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv se ia în considerare şi perioada în care a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Ce se întâmplă dacă ai salariul minim

Românii cu salariul minim vor avea un punctaj mai mare la pensie, de la 1 iulie.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, spune legea.

Actualmente, salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 2026 este de 9.192 de lei.

  • Punctajul lunar la pensie pentru un angajat cu salariu minim în acest moment: 4.050 împărțit la 9.192 de lei = 0,44 de puncte
  • Punctajul lunar la pensie pentru un angajat cu salariu minim de la 1 iulie: 4.325 împărțit la 9.192 de lei = 0,47 puncte

Creșterea se va vedea în timp. Pentru cineva care muncește 30 de ani pe salariul minim, creșterea de pensie va fi de 50 de lei.

Concluzie

1 iulie este o dată importantă. Atunci crește vârsta de pensionare și a stagiului de cotizare la pensie pentru femei.

Totodată, cresc punctajele la pensie pentru 1 milion de români care lucrează pe salariul minim.

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