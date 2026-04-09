Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare

Marea Recalculare a pensiilor s-a transformat în venituri suplimentare pentru 4.000.000 de pensionari, creșterea medie fiind de de 520 de lei. În schimb, 600.000 de seniori nu au benficiat de majorări.

Și, oricum, creșterea pensiilor a fost anulată de creșterea inflației, dar și de faptul că faptul că pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (cu 13%) și la 1 ianuarie 2026 (cu 7%).

În acest context, mulți pensionari își caută dreptatea în instanță. Potrivit Newsweek România, sunt peste 20.000 de procese în care sunt implicate casele de pensii și pensionari.

Într-unul din aceste procese, un pensionar a reușit să obțină o decizie favorabilă, obținând o creștere de 1.100 de lei după ce instanța a constatat că pensionarului i s-a calculat greșit punctajul la pensie.

Mai mult, bărbatul a putut dovedi și că nu i s-au luat în calcul mai mulți ani munciți în condiții speciale de muncă.

Casa de pensii, bună de plată chiar și retroactiv

Pensionarul a depus dosarul de pensie în anul 2022, dar acest dosar i-a fost respins un an mai târziu, Casa de Pensii motivând că nu îndeplinește vârsta standard de pensionare.

Astfel că, în anul 2023, pensionarul a depus din nou dosarul de pensionare, iar prin decizia din octombrie 2023, Casa de Pensii i-a dat o pensie de 2.116 lei cu penalități.

Iar după ce îndeplinit vârsta de pensionare și după marea recalculare, el a obținut o nouă creștere de pensie care a ajuns la 3.715 lei. Ulterior, însă, acesta a analizat decizia de pensionare și a observat că, la recalculare, datele nu au fost corect interpretate.

La calcul, Casa de Pensii nu a ținut cont de o prevedere care menționează că „locurile de muncă din domeniul silviculturii (în care el şi-a desfăşurat activitatea) se încadrează în condiţii speciale”.

Mai exact, Casa de Pensii nu i-a considerat 20 de ani ca fiind lucrați în condiții speciale și, astfel, i-a acordat – în prima fază – un punctaj de doar 49.2 puncte, deși ar fi trebuit să obțină 60 de puncte și o pensie de 4.800 de lei.

Instanța i-a dat dreptate pensionarului

Ca urmare, el s-a adresat instanței, care în final i-a făcut dreptate. Astfel, prin decizia Tribunalului Gorj, instanța a obligat Casa de Pensii să emită o nouă decizie cu valorificarea perioadelor menționate în adeverința nr. XXX.2024, respectiv perioada 1990 – 2013 lucrată ca pădurar silvic, și cele din adeverința nr. YXZ.2023 din perioada 2014-2023 lucrate ca pădurar ca fiind lucrate în condiţii speciale de muncă, cu consecința majorării punctajelor.

Casa de Pensii va trebui să îi calculeze corect pensia, ținând cont de aceste perioade de aproape 20 de ani ca fiind lucrate în condiții speciale, astfel că acum va primi o pensie mărită cu 1.100 lei dar și diferențele de pensie retroactiv.

