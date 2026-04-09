Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare

Marea Recalculare a pensiilor s-a transformat în venituri suplimentare pentru 4.000.000 de pensionari, creșterea medie fiind de de 520 de lei. În schimb, 600.000 de seniori nu au benficiat de majorări.

Și, oricum, creșterea pensiilor a fost anulată de creșterea inflației, dar și de faptul că faptul că pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (cu 13%) și la 1 ianuarie 2026 (cu 7%).

În acest context, mulți pensionari își caută dreptatea în instanță. Potrivit Newsweek România, sunt peste 20.000 de procese în care sunt implicate casele de pensii și pensionari.

Într-unul din aceste procese, un pensionar a reușit să obțină o decizie favorabilă, obținând o creștere de 1.100 de lei după ce instanța a constatat că pensionarului i s-a calculat greșit punctajul la pensie.

Mai mult, bărbatul a putut dovedi și că nu i s-au luat în calcul mai mulți ani munciți în condiții speciale de muncă.

Casa de pensii, bună de plată chiar și retroactiv

Pensionarul a depus dosarul de pensie în anul 2022, dar acest dosar i-a fost respins un an mai târziu, Casa de Pensii motivând că nu îndeplinește vârsta standard de pensionare.

Astfel că, în anul 2023, pensionarul a depus din nou dosarul de pensionare, iar prin decizia din octombrie 2023, Casa de Pensii i-a dat o pensie de 2.116 lei cu penalități.

Iar după ce îndeplinit vârsta de pensionare și după marea recalculare, el a obținut o nouă creștere de pensie care a ajuns la 3.715 lei. Ulterior, însă, acesta a analizat decizia de pensionare și a observat că, la recalculare, datele nu au fost corect interpretate.

La calcul, Casa de Pensii nu a ținut cont de o prevedere care menționează că „locurile de muncă din domeniul silviculturii (în care el şi-a desfăşurat activitatea) se încadrează în condiţii speciale”.

Mai exact, Casa de Pensii nu i-a considerat 20 de ani ca fiind lucrați în condiții speciale și, astfel, i-a acordat – în prima fază – un punctaj de doar 49.2 puncte, deși ar fi trebuit să obțină 60 de puncte și o pensie de 4.800 de lei.

Instanța i-a dat dreptate pensionarului

Ca urmare, el s-a adresat instanței, care în final i-a făcut dreptate. Astfel, prin decizia Tribunalului Gorj, instanța a obligat Casa de Pensii să emită o nouă decizie cu valorificarea perioadelor menționate în adeverința nr. XXX.2024, respectiv perioada 1990 – 2013 lucrată ca pădurar silvic, și cele din adeverința nr. YXZ.2023 din perioada 2014-2023 lucrate ca pădurar ca fiind lucrate în condiţii speciale de muncă, cu consecința majorării punctajelor.

Casa de Pensii va trebui să îi calculeze corect pensia, ținând cont de aceste perioade de aproape 20 de ani ca fiind lucrate în condiții speciale, astfel că acum va primi o pensie mărită cu 1.100 lei dar și diferențele de pensie retroactiv.

Autorul mai recomandă:

Ce pensie are mama Ministrului Muncii. Florin Manole a dezvăluit suma în exclusivitate, la Gândul

Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România

PENSII cu 500 lei mai mari pentru acești 463.000 de pensionari din România, începând cu luna iunie 2025

Recomandarea video

Citește și

SANCȚIUNE Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
15:30
Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
VIDEO Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”
15:29
Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”
SCANDALOS Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
15:15
Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
FLASH NEWS Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. La plecare, fostul președinte s-a oprit la o sesiune de poze cu fanii
15:07
Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. La plecare, fostul președinte s-a oprit la o sesiune de poze cu fanii
REACȚIE Tudor Chirilă îl torpilează pe Nicușor Dan. ”Ați devenit primul pesedist al țării/Ați comis o serie de trădări/Președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie”
14:19
Tudor Chirilă îl torpilează pe Nicușor Dan. ”Ați devenit primul pesedist al țării/Ați comis o serie de trădări/Președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie”
AUTO Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
14:12
Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
„Voturile ardelenilor nu au ce căuta la sediile UDMR”- Semnalul de alarmă de la vârful Parlamentului European
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Efectele schimbărilor climatice persistă chiar și la stră-strănepoți, arată un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe