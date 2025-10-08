Prima pagină » Actualitate » La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030

08 oct. 2025, 10:40, Actualitate
În România se ajustează treptat vârsta de pensionare, în conformitate cu legislația în vigoare. Noile modificări vizează atât femeile, cât și bărbații, și vor fi aplicate progresiv până în 2030. Noul calendar oferă o imagine clară a momentului în care angajații se pot pensiona, în funcție de sex și vârstă.

Femei

În acest moment, în anul 2025, femeile care au lucrat și au cotizat suficient se pot pensiona la 63 de ani, cu o limită maximă de reducere pentru cele cu stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Limita va crește gradual în următorii ani, astfel:

  • 2026: 63 ani și 6 luni
  • 2027: 64 ani
  • 2028: 64 ani și 6 luni
  • 2029: 65 ani
  • 2030: 65 ani și 6 luni

Creșterea graduală a vârstei de pensionare este concepută pentru a alinia sistemul românesc la media europeană și pentru a asigura și sustenabilitatea fondurilor de pensii. Femeile cu stagiul complet de cotizare vor putea să iasă la pensie mai devreme, însă cu ajustări proporționale la cuantumul pensiei.

Bărbați

În prezent, vârsta de pensionare a bărbaților este de 65 de ani, în conformitate cu legislația actuală. Calendarul pentru anii următori prevede ajustări minime, ca în final diferența de vârstă legală și stagiul de cotizare să fie echilibrată:

  • 2026: 65 ani și 3 luni
  • 2027: 65 ani și 6 luni
  • 2028: 66 ani
  • 2029: 66 ani și 3 luni
  • 2030: 66 ani și 6 luni

Această creștere graduală oferă angajaților posibilitatea de a se pregăti pentru ieșirea la pensie și reduce șocul asupra sistemului de securitate socială.

Stagiul complet de cotizare pentru bărbați rămâne de 35 de ani, ceea ce înseamnă că cei care au muncit peste această perioadă pot beneficia de pensii la cuantum maxim.

