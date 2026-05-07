Navigația pe Dunăre, în pericol. Imagini dezolante in mai multe zone din Dolj unde Dunărea scade de la o la alta. La Piscu Vechi, în Dolj, nivelul apei a scăzut atât de mult încât s-au format insule de nisip.

Dunărea în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj a scăzut foarte mult. În această zonă au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar în jur sunt foarte multe insulițe de nisip.

Dunărea a secat în zona Piscu Vechi din Dolj

Probleme sunt și la Calafat, unde debitul abia ajunge la 2.630 mc/s, la jumătate față de normalul perioadei.

„Debitul mediu multianual trebuia să fie undeva la 6.600 de mc/s, dar lipsa precitipațiilor din bazinul superior al Dunării a făcut ca în această să avem un debit foarte scăzut”, spune Dan Naicu, director Direcția Apelor Jiu.

Dacă Dunărea continuă să se retragă în ritmul actual, bacul de la Bechet ar putea fi suspendat în următoarele zile.

