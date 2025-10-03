Prima pagină » Actualitate » După ce a propus mutarea capitalei, Adrian Sârbu revine în atenția publică cu o nouă controversă: Fiecare pensionar din România să primească 1.000 de euro. Cu ce condiție

03 oct. 2025, 20:12, Actualitate
După ce a propus mutarea capitalei României de la București la Brașov, fondatorul PRO TV Adrian Sârbu a venit cu o nouă propunere: fiecare pensionar din România să primească, lunar, suma de 1.000 de euro net. Singura condiție pentru a accesa banii este ca vârstnicul să aibă în îngrijire un copil.

„Românii au nevoi reale. De bani, de certitudine, de un viitor pentru copii. România e țara unde bătrânii și copiii nu se întâlnesc niciodată. Între copii și bătrâni, trebuie să fie o relație de prietenie, ca în Micul Prinț, explică Adrian Sârbu, la emisiunea Știu pe ce lume trăiesc, de la Aleph News.

Doar 1,7% dintre români au reintrat în piața muncii după ce s-au pensionat, a rezultat din datele prezentate de Sârbu.  La polul opus al clasamentului, în Estonia, aproape 55% dintre pensionari lucrează, iar media europeană este de 13%.

În Letonia aproape jumătate din vârstnici continuă să lucreze: 44,2%.

Cum argumentează Adrian Sârbu propunerea

Sârbu a lansat un sondaj online în care întrebarea era dacă cititorii sunt de acord ca fiecare pensionar din România, care îngrijește un copil, să fie plătit cu 1.000 de euro pe lună. 68% dintre respondenți au spus că da.

„Avem o obligație foarte clară. De a le acorda acestor cetățeni români, 4 milioane, a doua șansă în viață. Cum poți să motivezi mai bine un pensionar să aibă grijă de un copil, să îl educe, să îi ofere knowledge, să învețe de la el, să coopereze cu A.I.-ul, altfel decât plătindu-l? Și sunt țări în Europa care au înțeles asta și care investesc în bătrâni. Nu e deloc un efort mare atunci când știi că, de fapt, e o investiție din care toată lumea câștigă, explică Adrian Sârbu.

