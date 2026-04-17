Eforie Sud rămâne fără apă potabilă pe 22 și 23 aprilie. Locuitorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve din timp, anunță RAJA. Întreruperea alimentării cu apă potabilă este cauzată de lucrări de modernizare.

Ehipele RAJA vor sista furnizarea apei potabile timp de 12 ore, începând de miercuri seară – 22 aprilie 2026, ora 22.00, până joi dimineață – 23 aprilie 2026, ora 10.00, preia Constanta 100%. Cauza, executarea lucrărilor de conectare a unei conducte de aducțiune la sistemul centralizat de alimentare cu apă de la nivelul Stației de Pompare și Tratare Castel Eforie Sud, din județul Constanța. Dar și pentru montarea unor vane.

Lucrările fac parte din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța în perioada 2014 – 2020”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp posibil.

Rugăm utilizatorii afectați să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.”, a anunțat RAJA.

Atenționăm consumatorii că, la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect (turbiditate sau culoare), motiv pentru care recomandăm utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezire.

O întrerupere necesară

Investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt realizate în beneficiul consumatorilor.

Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile. De asemenea asigurarea debitului de alimentare și a calității apei și reducerea pierderilor, anunță RAJA.

