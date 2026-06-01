Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident

Ceea ce părea în trecut un scenariu de film SF, devine acum realitate cu ajutorul inteligenței artificiale. O companie din China dezvoltă în prezent o tehnologie care va permite guvernului nu doar să monitorizeze persoanele care au păreri contrare față de regim, dar să și prezică cine ar putea deveni disident în viitor, scrie New York Times.

În anul 2002, Steven Spielberg evoca același principiu în filmul „Minority Report”, unde guvernul putea să prezică cine ar putea comite o infracțiune înainte ca aceasta să aibă loc. Chiar dacă sistemul era prezentat în film ca unul infailibil, în cele din urmă a dat greș.

Compania chineză Geedge Networks gestionează în prezent o versiune comercială a Great Firewall, un software de supraveghere și cenzură folosit de Beijing pentru a controla activitatea online a cetățenilor săi. Acest instrument de cenzură permite autorităților să monitorizeze traficul pe internet și să semnaleze atunci când cineva încearcă să ocolească restricțiile.

Potrivit unor documente scurse, această firmă lucrează în prezent la un produs care utilizează inteligența artificială pentru a prezice cine ar putea face sau spune ceva critic la adresa guvernului. Geedge Networks dezvoltă o tehnologie care generează profilul cetățenilor chinezi și apoi folosește A.I. pentru a evidenția cine ar putea reprezenta un risc politic.

„Echipa de cercetare a lui Geedge făcea mai mult decât să documenteze tipare comportamentale. Încercau să prezică ce ar putea face cetățenii în continuare și cu cine”, a spus Brett V. Benson, profesor de științe politice la Universitatea Vanderbilt și membru al echipei care a analizat documentele scurse ale companiei chinezești.

Restricțiile SUA privind cipurile performante, un impediment pentru chinezi

Singura piedică în dezvoltarea unor astfel de capabilități este dată de lipsa de cipuri performante care alimentează inteligența artificială. Restricțiile Statelor Unite, introduse încă din mandatul lui Joe Biden, au încetinit dezvoltarea de către China a următoarei generații de tehnologie de supraveghere.

Autoritățile de la Beijing urmăresc implementarea unei tehnologii de supraveghere predictive de mai mulți ani, dar abia acum, cu ajutorul modelelor de inteligență artificială, procesul a fost accelerat.

În prezent, țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan folosesc softul companiei Geedge pentru a monitoriza în masă rețelele mobile. La fel cum aceasta a fost exportată în străinătate, această nouă tehnologie de poliție predictivă ar putea deveni în curând, la rândul ei, un produs de export chinezesc.

