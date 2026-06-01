Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”

Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan, președintele României, a transmis, cu ocazia Zilei Copilului, că această sărbătoare reprezintă mai mult decât un moment de bucurie, fiind un angajament al societății de a crea un mediu în care fiecare copil să fie protejat, respectat și încurajat să își urmeze visurile.

Mesajul lui Nicușor Dan, după evenimentele cu copii, de la Cotroceni

„Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile. La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a scris Nicușor Dan, luni, pe Facebook.

Președintele României a evidențiat și activitățile organizate de 1 Iunie la Palatul Cotroceni, unde sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice.

Foto: Facebook / Nicușor Dan

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României. De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului. Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul”, a adăugat șeful statului.

Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de 1 Iunie

De Ziua Internațională a Copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru sute de copii și familiile lor, transformându-se într-un spațiu dedicat celor mai mici români. Administrația Prezidențială le-a pregătit acetora o serie de activități interactive, de la spectacole de teatru și jocuri de cultură generală, până la sesiuni de lectură, desen și dezbateri organizate atât în grădinile palatului, cât și în interiorul acestuia. Toate sunt găzduite de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. (Mai multe detalii AICI)

Mirabela Grădinaru la evenimentul de 1 iunie de la Cotroceni. Foto: Gândul

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
REACȚIE Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
16:44
Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
CONTROVERSĂ Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
15:10
Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
REACȚIE Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați
15:00
Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
14:17
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
ECONOMIE Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
13:09
Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent

Cele mai noi

Trimite acest link pe