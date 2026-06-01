Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”

Nicușor Dan, președintele României, a transmis, cu ocazia Zilei Copilului, că această sărbătoare reprezintă mai mult decât un moment de bucurie, fiind un angajament al societății de a crea un mediu în care fiecare copil să fie protejat, respectat și încurajat să își urmeze visurile.

Mesajul lui Nicușor Dan, după evenimentele cu copii, de la Cotroceni

„Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile. La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a scris Nicușor Dan, luni, pe Facebook.

Președintele României a evidențiat și activitățile organizate de 1 Iunie la Palatul Cotroceni, unde sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice.

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României. De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului. Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul”, a adăugat șeful statului.

Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de 1 Iunie

De Ziua Internațională a Copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru sute de copii și familiile lor, transformându-se într-un spațiu dedicat celor mai mici români. Administrația Prezidențială le-a pregătit acetora o serie de activități interactive, de la spectacole de teatru și jocuri de cultură generală, până la sesiuni de lectură, desen și dezbateri organizate atât în grădinile palatului, cât și în interiorul acestuia. Toate sunt găzduite de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. (Mai multe detalii AICI)

