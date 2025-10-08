Prima pagină » Actualitate » Fără „steak” sau „burger” vegetal. Parlamentul European interzice folosirea termenilor pentru produsele fără carne

08 oct. 2025, 22:01, Actualitate
Miercuri, 8 octombrie, Parlamentul European a adoptat un text care interzice folosirea unor termeni ca „steak”, „cârnațisau „hamburger” pentru produsele care nu conțin carne.

Inițiativa, susținută de eurodeputații de dreapta, a fost aprobată cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, dar urmează să fie negociată cu statele member ale UE.

„Este vorba despre transparență și claritate pentru consumator și despre recunoașterea muncii crescătorilor noștri de animale”, a declarat Céline Imart, deputată din cadrul Partidului Popular European (PPE), inițiatoarea propunerii. Aceasta a subliniat scopul nu este interzicerea produselor vegetale, ci protejarea sensului autentic al termenilor folosiți pentru carne, conform BBC.

Astfel, produsele vegetale care imită carnea, ca burgeriisau cârnațiipe bază de plabte, au știgat popularitate în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de sănătate, protecția animaleloe și impactul asupra mediului.

Însă textul legislativ a stârnit controverse în plenul Parlamentului European. Deputatul german Peter Liese a criticat inițiativa și a considerat-o inutilă:

„Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili. Dacă un ambalaj indică «burger vegetarian» sau «cârnaţi vegetarieni», fiecare poate decide dacă vrea sau nu cumpere”.

Mai mult, eurodeputații ecologiști s-au opus ferm noii măsuri. Spre exemplu, olandeza Anna Strolenberg a acuzat „lobby-ul cărnii încearcă slăbească concurența venită din partea companiilor inovatoare din industria alimentară.

În schimb însă, organizațiile din sectorul zootehnic, ca Interbev (Elevage et Viande française), au Salutat această decizie, susținând că utilizarea termenilor asociați cărnii în scopuri de marketing creează confuzie și afectează recunoașterea produselor naturale.

Un proiect similar a fost respins în 2020, dar, după alegerile europene din 2024, creșterea ponderii partidelor de dreapta și de extremă dreapta a schimbat echilibrul politic, favorizând adoptarea acestei initiative.

Potrivit propunerii, alte denumiri ca gălbenuș de ou”, albuș de ouși escalopar fi limitate la produsele care conțin carne.

Spre exemplu, laptele de ovăz este denumit băutură de ovăzpe reafturile magazinelor europene.

