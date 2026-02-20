Prima pagină » Vremea » Avertismentul MAI pentru populație în timpul codului galben de viscol și ninsori. Ce măsuri au luat autoritățile

Ruxandra Radulescu
20 feb. 2026, 22:22, Vremea
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un comunicat vineri seară, în care îndeamnă cetățenii să țină cont de o serie de măsuri preventive, în contextul codului galben pentru viscol, polei și precipitații.

Autoritățile sfătuiesc populația să evite orice deplasare care nu este absolut necesară. De asemenea, șoferii ar trebuie să evite să se urce la volan, din cauza precipitațiilor care vor afecta vizibilitatea pe carosabil.

„În contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol,  ninsori, polei și precipitații însemnate cantitativ, emise pentru perioada următoare, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situației, menite să protejeze, în primul rând, viețile cetățenilor din zonele cu risc ridicat, precum și bunurile acestora.

‼Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară. ‼

Viscolul reduce dramatic vizibilitatea, iar temperaturile scăzute cresc riscul de: hipotermie, degerături, accidente rutiere, blocaje în trafic.

Dacă deplasarea este URGENTĂ și nu poate fi amânată:

✔ Informați-vă constant asupra stării drumurilor;

✔ Echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă;

✔ Asigurați un nivel ridicat de carburant;

✔ Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă;

✔ Folosiți doar drumurile principale;

✔ Anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire.

Tineți cont: persoanele vârstnice, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale sunt cele mai vulnerabile.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie, iar de la nivelul conducerii MAI a fost dispusă analizarea închiderii preventive a unor sectoare de drum unde există risc major de blocaj.

Totodată, autoritățile locale sunt rugate să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, în special pacienților dializați și gravidelor aflate aproape de termen, pentru a dispune măsuri preventive, inclusiv evacuarea din timp, dacă situația o impune.

Prevenția rămâne cea mai importantă măsură.

📞 În caz de urgență, apelați 112.

📲 Urmăriți informările oficiale.

🌐 Detalii meteo: www.meteoromania.ro

🌐 Recomandări: www.fiipregatit.ro”, se precizează în comunicatul instituției.

Sfaturile Poliției Capitalei pentru șoferi și pietoni

Poliția Capitalei a transmis, de asemenea, o serie de măsuri preventive pentru șoferi și pietoni.

„Recomandări pentru conducătorii auto:
– Evitați deplasările pe timp de viscol și ninsoare;
– Informați-vă asupra stării drumurilor înainte de plecare;
– Echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă;
– Adaptați permanent viteza la condițiile meteo-rutiere;
– Mențineți o distanță de siguranță suficientă;
– Evitați manevrele riscante (frânări bruște, schimbări bruște de direcție);
– Asigurați vizibilitatea prin curățarea parbrizului, oglinzilor și geamurilor;
– Verificați sistemele de iluminare, climatizare și ștergătoarele;
– Respectați indicațiile polițiștilor rutieri;
– Purtați centura de siguranță.

Recomandări pentru pietoni:
– Purtați elemente reflectorizante;
– Deplasați-vă doar pe trotuare;
– Traversarea să se realizeze exclusiv prin locuri marcate și semnalizate, la culoarea verde a semaforului;
– Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto”, menționează autoritățile.

ISU: „32 de situații de urgență în Capitală”

„În contextul atenționării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov monitorizează permanent situațiile de urgență generate de fenomenele meteo.

La nivelul inspectoratului:
– Peste 470 de pompieri sunt pregătiți să intervină;
– Solicitările primite prin 112 sunt gestionate în dinamică.

Până la ora 18:00 au fost înregistrate 32 de situații de urgență în Capitală, cele mai multe generate de copaci căzuți pe carosabil sau autoturisme.

Măsuri preventive recomandate:
– Informați-vă dacă pe traseul stabilit există drumuri blocate;
– Urmăriți buletinele informative și recomandările autorităților”, menționează ISU.

Jandarmeria Capitalei

„Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București are efective și mijloace tehnice pregătite să intervină în sprijinul autorităților cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

La nevoie, jandarmii pot suplimenta efectivele pentru a interveni rapid și eficient în sprijinul cetățenilor.

Recomandări:
– Respectați mesajele preventive ale autorităților;
– Evitați deplasările în afara locuinței, dacă nu sunt absolut necesare;
– În situații de risc, adresați-vă jandarmilor din proximitate sau apelați 112.

Jandarmeria Capitalei rămâne mobilizată pentru menținerea ordinii publice și sprijinirea populației.

Recomandări generale pentru populație

” Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară.

Viscolul reduce dramatic vizibilitatea, iar temperaturile scăzute cresc riscul de:
– hipotermie
– degerături
– accidente rutiere
– blocaje în trafic

Dacă deplasarea este urgentă:
✔ Informați-vă constant asupra stării drumurilor;
✔ Asigurați un nivel ridicat de carburant;
✔ Aveți în autovehicul: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă;
✔ Folosiți drumurile principale;
✔ Anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire”, mai precizează autoritățile.

