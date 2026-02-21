Prima pagină » Sport » Acuze incredibile în Superliga de fotbal! Valeriu Iftime: „Parcă a băut două sticle de whisky”

21 feb. 2026, 06:38, Sport
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-3, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Au marcat Ongenda ’19 pentru gazde şi Lukic ‘4, ’15 şi Drammeh ’55 pentru învingători. Tehnicianul oaspeţilor, Cristiano Bergodi, nu s-a aflat pe bancă la acest meci, fiind suspendat.

Mitrov, unul dintre fotbaliștii gazdelor, s-a plâns de nivelul slab al jocului echipei din Botoșani. Iar patronul Valeriu Iftime a fost foarte nervos după meci, atuncând cu jignirile într-o parte și alta.

„Cred că a avut dreptate Mitrov, dar nu știu, nu aș vrea să-l descifrez eu pe Mitrov până la capăt. El a jucat bine azi, e adevărat, mai și ratezi, la sărac îi ia vântul stuful de pe casă, cam asta e povestea noastră.

Puteam înscrie la 1-1, la 2-1, dar Miron mai gafează și se mai întâmplă. Asta e, nu știu ce să spun, vă dați seama de la ce am plecat la ce am ajuns, nu prea ai cuvinte. În prostia mea credeam la titlu. E trist, dezamăgitor, nu știu, e clar că e o atmosferă nervoasă, încărcată, dar eu cred că poate Leo (n.r. Grozavu) să reconstruiască ceva acolo.

Nu am chiar mintea lui Mitrov să mă gândesc la retrogradare, dar n-ar trebui să fim panicați, n-am jucat prost în afară de 3 goluri, dintre care 2 luate naive pe greșeli, ca Miron, căpitan, după ce a băut două sticle de whisky, așa a jucat. După ce a semnat contractul joacă prost.

Prima repriză chiar am jucat bine, în a doua ne-am fâsâit. Unde am ajuns noi, credeam că ajungem în play-off, acum suntem la mâna norocului, să câștigăm 6 puncte, iar celelalte să se încurce”, a declarat Iftime la Digi Sport.

Care sunt rezultatele și programul etapei 28

Oţelul Galaţi – UTA Arad 2-2
FC Botoşani – Universitatea Cluj 1-3

  • Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18.00 CFR Cluj – Petrolul Ploieşti

Ora 20.00 FC Rapid – Dinamo Bucureşti

  • Duminică, 22 februarie

Ora 15.00 FC Argeş – Farul Constanţa

Ora 20.00 Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

  • Luni, 23 februarie

Ora 17.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FCSB – Metaloglobus Bucureşti

