Ungaria trece prin cele mai tensionate și scandaloase alegeri din ultimii 80 de ani, de la alegerile fraudate de sovietici în 1947.

Viktor Orban, care dorește să obțină al șaselea mandat de prim-ministru și a avut relații tensionate cu Bruxelles-ul, a avertizat în mod repetat că la primăvară vor avea loc cele mai decisive alegeri din Ungaria (și chiar din Europa), având o miză mare: menținerea păcii și evitarea unui război sângeros cu Rusia.

Principalul adversar al său, activistul Peter Magyar de orientare pro-europeană, este implicat într-un scandal sexual.

Maghiarii vor putea vota și cu alți doi candidați mai puțin cunoscuți: Klara Dobrev, o politiciană social-democrată de origine bulgară, și ultranaționalistul Laszlo Toroczkai.

Iată profilul fiecărui lider de partid, potențial candidat la funcția de prim-ministru al Ungariei, potrivit presei maghiare:

Viktor Orban – “Make Hungary Great Again”

Ideologie: Național-conservatoare, euroscepticism (Fidesz-KDNP);

Vârsta: 62 de ani (31 mai 1963, Székesfehérvár);

Carieră: Politician, avocat, fotbalist, lider Fidesz din 2003, parlamentar din 1990, prim-ministrul Ungariei (1998-2002, 2010 – prezent), absolvent al studiilor la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta;

Scandaluri/controverse:

în 1985, a primit finanțare de la George Soroș pentru a realiza o cercetare la Oxford;

din postura de premier, l-a considerat cel mai mare inamic al Ungariei;

în tinerețe, a luat parte la mișcările anticomuniste și la Discuțiile de la Masa Rotundă din 1989;

are cinci copii, fiind căsătorit cu Anikó Lévai din 1986;

s-a opus migrației ilegale, drepturilor comunităților LGBTQIA+ și ajutorării Ucrainei;

în primul său mandat de premier, Ungaria a adoptat o lege a drepturilor maghiarilor de pretutindeni, inclusiv din Ținutul Secuiesc al României;

ca eurosceptic convins, a avut relații tensionate cu Comisia Europeană de la Bruxelles , drept pentru care UE a sancționat Ungaria;

în ciuda războiului din Ucraina, premierul Viktor Orban a continuat să mențină o relație de „prietenie” cu Vladimir Putin;

poartă relații de prietenie cu Turcia lui Erdogan și cu China lui Xi Jinping, precum și cu președintele american Donald Trump;

a purtat fulare cu harta Ungariei Mari la meciuri de fotbal, vizând teritorii ale României;

în ultimii 4 ani, Ungaria a continuat să cumpere petrol și gaz din Rusia;

a avertizat că dacă partidul său nu câștigă alegerile parlamentare, Ungaria riscă să intre în război cu Rusia;

a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să bage Uniunea Europeană într-un război cu Rusia;

a refuzat cotele de refugiați din lumea musulmană, impus de UE, și a fortificat granițele Ungariei pentru a le bloca accesul imigranților ilegali;

este acuzat în presa europeană liberală de practici autoritariste, cenzurarea presei locale și de cleptocrație;

Sondaj: (Publicus – 17 februarie 2026: 39%/ Nezpont – 9-11 februarie 2026: 46%)

Peter Magyar – liberalul vizat de scandaluri

Ideologie: Conservator-liberal, pro-european, lider al Partidului Respect și Libertate (Tisza), fost membru Fidesz;

Vârsta: 44 de ani (16 martie 1981, Budapesta)

Carieră: Politician, avocat, activist, europarlamentar din 2024, lider Tisza din 2024, a absolvit Universitatea Catolică Pázmány Péter și Universitatea Humboldt din Berlin, a fost directorul general al Centrului de Împrumuturi Studențești, iar din 2022 este director executiv al Good Farming Kft.;

Scandaluri/controverse:

a devenit activist politic din 2006 și a participat la mai multe demonstrații;

are trei copii – divorțat;

a fost căsătorit cu Judit Varga, fosta ministră a Justiției – în 2009, el și soția sa s-au mutat la Bruxelles ;

a demisionat din toate funcțiile politice și a ieșit din partidul Fidesz după scandalul produs de grațierea lui Endré Kónya, fostul director adjunct al Căminului de copii Kossuth Zsuzsa din Bicske , de către fosta președinte a Ungariei, Katalin Novák – Endre Konva a fost condamnat pentru că a ajutat la mușamalizarea infracțiunilor sexuale – de atunci a devenit liderul opoziției din Ungaria;

a achiziționat proprietăți în valoare de 200 de milioane de forinți. Conform relatărilor din presă, soții Varga au plătit doar 8 milioane de forinți din prețul de achiziție, restul de 192 de milioane de forinți fiind dintr-un împrumut bancar;

a fost într-un scandal cu compania de televiziune ATV;

a fost acuzat de violență domestică în relația cu fosta soție;

pe 10 februarie 2026, un site web misterios a apărut pe radnaimark.hu. Inițial, era doar o imagine decupată de la o înregistrare de pe o cameră de luat vederi, precum și mesajul „în curând”, dar pe 12 februarie, textul anterior a fost înlocuit cu legenda „a fost odată…” , sugerând că înregistrarea planificată a fi publicată pe 3 august 2024. Péter Magyar a scris că el și anturajul său au fost șantajați mult timp cu publicarea unor imagini compromițătoare. Péter Magyar a anunțat că va depune o plângere.

A acuzat partidul lui Viktor Orban că pregătește o campanie de kompromat politic cu o înregistrare stânjenitoare filmată în secret, când întreținea un act sexual cu fosta sa parteneră, Evelin Vogel. Peter Magyar neagă acuzațiile că ar fi consumat drogurile aflate pe masa vizibilă în filmare;

„În noaptea aceea nu mi-am dat seama că mă aflam în fața unei operațiuni a serviciilor secrete, așa că m-am lăsat sedus. Dar mai târziu mi-am dat seama că intrasem într-o situație compromițătoare clasică, în stil rusesc. Dar, din moment ce nu făcusem nimic ilegal, am conștiința curată.”, a spus acesta;

Sondaj: (Publicus – 17 februarie 2026: 48%/ Nezpont – 9-11 februarie 2026: 40%)

Klara Dobrev – socialista de origine bulgară

Ideologie: Social-democrată, pro-europeană (Coaliția Democratică);

Vârsta: 54 de ani (2 februarie 1972, Sofia )

Carieră: Politician, europarlamentară din 2019, lidera partidului din 2025, a urmat studii de economie la Universitatea Corvinus din Budapesta;

Scandaluri/controverse:

născută în Bulgaria – tată bulgar, mamă maghiară;

bunicul ei matern, Antal Apro, a fost un politician maghiar comunist, purtător de cuvânt al Adunării Naționale și ministru al Industriei;

a fost numită director executiv în compania soțului ei, Altus Ltd.;

divorțată – a născut trei copii;

a apărut în clasamentul top 100 femei ale anului 2013, la BBC;

Sondaj: (Publicus – 17 februarie 2026: 5% / Nezpont – 9-11 februarie 2026: 4% )

Laszlo Toroczkai – ultranaționalistul interzis în România

Ideologie: Ultranaționalist conservator, tradiționalism, euroscepticism, acuzații de neofascism (Mișcarea Patria Noastră);

Vârsta: 47 de ani (10 martie 1978, Szeged)

Carieră: Politician, jurnalist, student olimpic la canotaj, primarul Ásotthalom între 2013 și 2022, lider al partidului din 2018, a studiat la Universitatea diN Szeged;

Scandaluri/controverse:

ca primar, s-a opus „migrației moderne a popoarelor” și a propus construirea unui gard la frontiera sudică a Ungariei;

s-a întâlnit cu fostul președinte rus Dmitri Medvedev, a lăudat Rusia și „operațiunea militară specială” din Ucraina, a spus că Moscova și Sankt Petersburg sunt orașe „mai europene” decât Bruxelles-ul;

a intentat un proces împotriva Meta după ce i-a fost șterse pagina partidului și conturile de pe Facebook;

a primit interdicție de intrare în Slovacia timp de 5 ani, în Serbia timp de 1 an, în România timp de 3 luni și în Canada;

a încercat să țină o prelegere la Satu Mare, dar polițiștii de frontieră românu nu i-au permis să pătrundă în țara noastră;

a fost bătut de cinci bărbați în 2008, când a încercat să intre în Serbia, și a fost reținut de trei polițiști în Canada, imediat după aterizare, fiind obligat să se întoarcă în țara sa;

are trei copii și a divorțat de două ori, cea de-a doua sa soție fiind din Republica Moldova;

Sondaj: (Publicus – 17 februarie 2026: 5% / Nezpont – 9-11 februarie 2026: 7% )

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Secretele fotbalistice ale lui Viktor Orban. Ce dezvăluiri inedite face liderul de la Budapesta