Cum îi teroriza pe datornici temutul Florin Ghenosu. „Până duminică, îți iau căpățâna”

Andrei Dumitrescu
21 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV

Stenogramele depuse la dosarul în care temutul lider interlop Florin Ghenosu este acuzat că se afla la coordonarea unui grup de cămătari din care făcea parte inclusiv soția lui arată metodele prin care victimele erau torturate psihic. Atât Ghenosu, cât și oamenii lui de încredere le spuneau victimelor că „le taie din cap până în picioare” sau vor intra în casă peste părinții lor.

Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost ridicat de acasă, joi dimineață, împreună cu alte cinci persoane, între care și soția lui, într-un dosar de cămătărie și șantaj.

Dobânzi de jumătate de milion de euro

Conform anchetatorilor, în perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin interpuși, Ghenosu ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30 la sută pe lună.
Astfel, în intervalul de timp respectiv, bărbatul ar fi acordat împrumuturi, în euro, pentru care, doar dobânzile se ridicau la sume de 81.000 și 459.000 de euro.

În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat sume mari de bani, telefoane, dar și două mașini de lux. Inițial, cinci din cele șase persoane au fost reținute, însă, în cele din urmă, toți membrii grupării au fost plasați în control judiciar.

Taxă uriașă pentru intervenție

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Ecaterina Stafie, Gheorghe Iordache și Cristian Vasile, zis Gore, ar fi fost trimiși de Ghenosu să împrumute o persoană cu 85.000 de euro, bani pentru care a fost percepută o dobândă de 30 la sută. Astfel, până anul acesta, doar dobânda a fost stabilită la 459.000 de euro.

Pentru că datornicul nu a reușit să achite toți banii, în perioada ianuarie – februarie 2026, cămătarii ar fi recurs la amenințări cu moartea. În plus, i-ar fi spus victimei că va rămâne fără casă. Mai mult, ar fi fost amenințați și părinții persoanei respective, pentru a o determina să plătească 185.500 de euro, sumă care reprezenta, în parte, dobânzile și o taxă de „intervenție pentru stoparea dobânzilor”.

Cămătarii au intrat în casă peste familia victimei

Conform surselor Gândul, anul acesta, la data de 31 ianuarie, Ghenosu ar fi mers, însoțit de soția lui,  la casa victimei, situată în localitatea Băleni, județul Dâmbovița, și, pe motiv că întârzie să le plătească datoria, ar fi răsturnat scaunele din locuință, ar fi distrus un suport de lumănări și ar fi amenințat cu moartea trei persoane, pe care le-au găsit acasă.
Ulterior, datornicul ar fi fost sunat de mai multe ori și amenințat că îi va fi omorâtă familia. Pentru a fi mai convingători, membri grupării au mai făcut o vizită la Băleni. De această dată, persoanele vizate s-au încuiat în locuință, iar aceștia ar fi încercat să spargă ușile.

Florin Ghinea, zis Ghenosu

Conform stenogramelor depuse la dosar, Cristian Vasile, zis Gore, i-ar fi transmis victimei că este dispus să o omoare.
„Ori mergem toți la pușcărie, ori nu știu ce se întâmplă! Jur pă familia mea că iese crimă! Bă, mor și eu, dar muriți și voi! Spune-mi imediat unde ești că altfel, să moară băiatul meu, de nu te tai! Te tai din cap până-n picioare! Zi-mi unde ești să vin să vorbesc cu tine, da? Băi, mă auzi, mă?”
La rândul său, Ghenosu l-ar fi sunat și el pe datornic.
„Bă, tu nu auzi ce-ți spun eu ție? Eu cred că tu ești nebun… tu ai rămas setat pe duminică… până duminică ție îți iau căpățână… tu ești prost la cap… nu știi cu cine te-ai pus?”, i-ar fi transmis interlopul victimei.
