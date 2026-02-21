Stenogramele depuse la dosarul în care temutul lider interlop Florin Ghenosu este acuzat că se afla la coordonarea unui grup de cămătari din care făcea parte inclusiv soția lui arată metodele prin care victimele erau torturate psihic. Atât Ghenosu, cât și oamenii lui de încredere le spuneau victimelor că „le taie din cap până în picioare” sau vor intra în casă peste părinții lor.
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost ridicat de acasă, joi dimineață, împreună cu alte cinci persoane, între care și soția lui, într-un dosar de cămătărie și șantaj.
Conform anchetatorilor, în perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin interpuși, Ghenosu ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30 la sută pe lună.
Astfel, în intervalul de timp respectiv, bărbatul ar fi acordat împrumuturi, în euro, pentru care, doar dobânzile se ridicau la sume de 81.000 și 459.000 de euro.
În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat sume mari de bani, telefoane, dar și două mașini de lux. Inițial, cinci din cele șase persoane au fost reținute, însă, în cele din urmă, toți membrii grupării au fost plasați în control judiciar.
Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Ecaterina Stafie, Gheorghe Iordache și Cristian Vasile, zis Gore, ar fi fost trimiși de Ghenosu să împrumute o persoană cu 85.000 de euro, bani pentru care a fost percepută o dobândă de 30 la sută. Astfel, până anul acesta, doar dobânda a fost stabilită la 459.000 de euro.
„Ori mergem toți la pușcărie, ori nu știu ce se întâmplă! Jur pă familia mea că iese crimă! Bă, mor și eu, dar muriți și voi! Spune-mi imediat unde ești că altfel, să moară băiatul meu, de nu te tai! Te tai din cap până-n picioare! Zi-mi unde ești să vin să vorbesc cu tine, da? Băi, mă auzi, mă?”