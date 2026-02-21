Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a declarat, vineri, că selecţionerul Mircea Lucescu “este bine” şi că după părerea sa tehnicianul va continua la naţională, deoarece este un luptător.

Vineri se aștepta un răspuns din partea președintelui Răzvan Burleanu vizavi de starea de sănătate a titratului antrenor român.

Suspans la FRF! Încă nu știm ce selecționer vom avea la Turcia – România, termenul anunțat de Răzvan Burleanu a fost depășit

Naţionala României va întâlni Turcia, la 26 martie, în primul meci din barajul de calificare pentru CM dar nu se știe cine va conduce echipa, Lucescu fiind bolnav.

„O să vină (n.r. – din Belgia) şi atunci o să vă spunem. E bine din ce ştiu. Din ce am vorbit cu el este bine. Nu pot să spun eu, că nu sunt medic. Este bine şi va veni. Vom vedea ce hotărâre ia.

Eu cred că o să continue pentru că este un luptător. Mie mi se pare că dorinţa lui e să califice echipa la Mondial. Dar este doar o presupunere. Nu este hotărârea mea. E hotărârea lui”, a spus Stoichiţă.

„Cred că rolul meu e foarte clar. Eu am stat cu Mutu pe bancă (n.r. la U21), când s-au îmbolnăvit de Covid cu două zile înainte de meci. În niciun caz, eu am alte atribuţii la federaţie. Eu sunt obligat dacă se întâmplă ceva cu o zi-două înainte, când nu mai ai timp, nicio soluţie. Altfel nu”, a detaliat acesta.

O decizie finală se va lua, susțin surse Gândul, abia luni când Răzvan Burleanu va da un comunicat de presă.

În prezent director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță nu a mai antrenat din sezonul 2015/2016, când a stat pe banca Petrolului. De atunci au trecut mai bine de 10 ani.

Ce declarase anterior Răzvan Burleanu

„Am agreat împreună că, până pe 20 februarie, să putem lua o decizie fermă și să prioritizăm starea de sănătate a domnului Lucescu și să putem fi siguri că avem un selecționer care e în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri extrem de importante pentru naționala României”, a spus Răzvan Burleanu acum 11 zile.

„Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru”

Dorinel Munteanu, antrenor Hermannstadt

