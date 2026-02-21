Prima pagină » Știri politice » România e blocată în „politica holului”. După Hurezeanu și Țoiu, a venit rândul lui Nicușor Dan să bifeze „bilaterale” pe hol. Dacă pe ceilalți lideri i-a invitat în biroul său și a publicat fotografii cu ei pe X, Marco Rubio l-a ținut pe hol pe președintele României

Ruxandra Radulescu
21 feb. 2026, 06:00, Știri politice
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace, iar administrația prezidențială a publicat, imediat, o fotografie care surprinde momentul. Cu toate acestea, imaginea sugerează că interacțiunea a avut loc pe un hol, chiar în momentul în care liderul de la Cotroceni era pe picior de plecare. Pe de altă parte, întâlnirile dintre Marco Rubio și ceilalți lideri s-au desfășurat într-un cadru oficial, iar imaginile au fost publicate pe pagina de X a secretarului de stat.

„Bilaterala” de pe hol

Interacțiunea dintre Nicușor Dan și secretarul de stat american a avut, însă, loc într-un context cu totul diferit comparativ cu ceilalți lideri ai lumii. Fotografia respectivă arată că președintele României, însoțit de Marius Lazurca, se aflau pe un hol, iar consilierul era îmbrăcat în palton și fular, semn că se pregăteau să plece.

În acest context, Nicușor Dan a reușit să ia contact cu Rubio. Totuși, omul lui Trump nu a marcat în mod oficial această întâlnire, având în vedere că nu a publicat imaginea cu președintele României pe X.

Cum au fost tratați ceilalți lideri ai lumii de către secretarul SUA, Marco Rubio

Ceilalți oficiali prezenți la Consiliul pentru Pace au avut ocazia să dea mâna cu secretarul de stat american într-un context diplomat adecvat, după cum se observă în imaginile publicate de Marco Rubio pe platforma X.

Liderii internaționali au avut ocazia să poarte și un scurt dialog, în care au împărtășit opinii despre domenii precum securitatea și economia.

„Întâlnirea mea cu Ministrul de Externe Trung a celebrat modul în care Parteneriatul Strategic Cuprinzător al țărilor noastre duce la o mai mare prosperitate și securitate în regiunea indo-pacifică. De asemenea, am mulțumit Vietnamului pentru sprijinul acordat Consiliului pentru Pace în calitate de membru fondator”, a scris Marco Rubio în dreptul fotografiei cu Ministrul de Externe al Vietnamului.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul de Externe Sugiono pentru a aprofunda cooperarea economică și de securitate dintre țările noastre. Indonezia este un partener valoros în promovarea unei regiuni indo-pacifice sigure și prospere și i-am mulțumit pentru sprijinul acordat de Indonezia Consiliului pentru Pace în calitate de membru fondator”, a avut grijă să menționeze Rubio.

„Am încheiat o discuție importantă cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite privind implementarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza al președintelui Trump și activitatea importantă a Consiliului pentru Pace. De asemenea, am discutat despre colaborarea economică continuă dintre SUA și Emiratele Arabe Unite, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, și despre coordonarea continuă în sprijinul securității și stabilității regionale”, a notat Marco Rubio.

„Președintele Paraguayului a fost printre primii lideri mondiali pe care i-am întâlnit în calitate de secretar de stat și am găsit multe modalități de a colabora împreună în ultimul an. Mă bucur să-l revăd pentru a discuta despre extinderea oportunităților de investiții dintre SUA și Paraguay și despre angajamentul nostru comun de a promova cauza libertății și de a combate narcoterorismul în emisfera noastră”,a precizat secretarul de stat american.

FOTO: X/Marco Rubio, Administrația Prezidențială

Politica „holului”, marcă înregistrată a diplomației românești

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Marco Rubio se înscrie într-o serie de întrevederi fugitive care au fost prezentate ca „bilaterale” de către miniștrii de Externe ai României, Emil Hurezeanu și Oana Țoiu.

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
08:00
Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
SPORT TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
07:58
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
CLIMĂ România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
07:40
România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
UTILE Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
07:34
Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
07:30
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”

