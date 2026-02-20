Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA

Pentru prima oară din 1972, NASA va efectua o misiune spațială lunară în cadrul programului Artemis. Agenția spațială americană a anunțat vineri data la care astronauții vor zbura în jurul Lunii: 6 martie 2026.

Anunțul a venit după succesul simulării decolării de joi cu racheta gigantică Space Launch System care va transporta trei astronauți americani și un astronaut canadian către orbita Lunii la bordul navei Orion: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen.

Misiunea spațială va dura 10 zile. La momentul când nava spațială Orion va ajunge în orbita Lunii, se vor consemna trei mari recorduri: Glover va deveni primul astronaut american de culoare care va face înconjurul Lunii, alături de Koch, prima femeie astronaut care este trimisă într-o misiune lunară. Hansen va fi primul astronaut canadian care efectuează un zbor dincolo de orbita Pământului.

La întoarcere, nava spațială va ateriza cu viteza record de 40.000 km/oră.

„După succesul simulării de decolare de ieri, ne propunem acum data de 6 martie ca dată de lansare”, a declarat Lori Glaze, o înaltă responsabilă a agenţiei spaţiale americane, în cadrul unei conferinţe de presă.

Propulsoarele rachetei vor avea însemnele „250”, marcând aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Sursa Foto: NASA

