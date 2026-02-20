Prima pagină » Știri externe » Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA

Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA

20 feb. 2026, 23:00, Știri externe
Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA

Pentru prima oară din 1972, NASA va efectua o misiune spațială lunară în cadrul programului Artemis. Agenția spațială americană a anunțat vineri data la care astronauții vor zbura în jurul Lunii: 6 martie 2026. 

Anunțul a venit după succesul simulării decolării de joi cu racheta gigantică Space Launch System care va transporta trei astronauți americani și un astronaut canadian către orbita Lunii la bordul navei Orion: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen.

Misiunea spațială va dura 10 zile.  La momentul când nava spațială Orion va ajunge în orbita Lunii, se vor consemna trei mari recorduri: Glover va deveni primul astronaut american de culoare care va face înconjurul Lunii, alături de Koch, prima femeie astronaut care este trimisă într-o misiune lunară. Hansen va fi primul astronaut canadian care efectuează un zbor dincolo de orbita Pământului.

La întoarcere, nava spațială va ateriza cu viteza record de 40.000 km/oră.

„După succesul simulării de decolare de ieri, ne propunem acum data de 6 martie ca dată de lansare”, a declarat Lori Glaze, o înaltă responsabilă a agenţiei spaţiale americane, în cadrul unei conferinţe de presă.

Propulsoarele rachetei vor avea însemnele „250”, marcând aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Sursa Foto: NASA

Autorul recomandă: Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa
21:00
Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa
ULTIMA ORĂ Donald Trump aruncă bomba, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele : „Azi impunem încă un tarif global de 10%, peste cele deja aplicate”
20:08
Donald Trump aruncă bomba, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele : „Azi impunem încă un tarif global de 10%, peste cele deja aplicate”
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă”
20:02
Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă”
CONTROVERSĂ Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”
18:58
Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”
PACE ÎN UCRAINA WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
18:12
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
FLASH NEWS Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
18:07
Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit temperatura ideală care reduce stresul în timpul somnului
SPORT Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
21:40
Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
HOROSCOP Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
21:40
Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
FLASH NEWS Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi”
21:14
Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi”
UTILE Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
19:33
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
ALERTĂ Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
19:28
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
FLASH NEWS Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”
18:53
Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”

Cele mai noi

Trimite acest link pe