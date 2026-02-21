Prima pagină » Actualitate » Panică pe burse din cauza Inteligenței Artificiale. De ce nu mai cumpără investitorii acțiuni „la reducere”

21 feb. 2026, 06:30
Investitorii sunt tot mai prudenți după ce noile tehnologii de Inteligență Artificială au provocat scăderi puternice pe burse. Deși prețurile multor acțiuni au coborât semnificativ, mulți preferă să stea deoparte, în loc să profite „de reduceri”. 

În mod normal, când acțiunile scad brusc, investitorii cumpără și mizează pe o revenire. Acum însă, situația este diferită. Apariția unor instrumente AI tot mai avansate a creat temeri că anumite domenii ar putea fi afectate serios sau chiar transformate radical.

Printre sectoarele lovite se numără transportul rutier, imobiliarele, administrarea averii și asigurările. Unele companii au pierdut într-o singură săptămână între 10% și 16% din valoarea de piață. Indicele Nasdaq a scăzut cu peste 2% în această săptămână, iar S&P 500 cu 1,4%. Însă în spatele acestor cifre moderate se ascund căderi mult mai abrupte ale unor companii importante.

Temerile au fost amplificate după ce mai multe firme mici au anunțat soluții AI care ar putea înlocui munca umană sau ar putea reduce drastic costurile. De exemplu, o companie americană a susținut că platforma sa de Inteligență Artificială poate crește volumele de transport cu 400%, fără angajați suplimentari. Anunțul a șters miliarde de dolari din valoarea unor giganți din logistică într-o singură zi.

Și sectorul administrării averii a fost afectat, după lansarea unor instrumente AI care pot automatiza planificarea financiară și fiscală. Investitorii se tem că multe modele de business tradiționale ar putea deveni rapid depășite.

„Lumea se schimbă foarte, foarte repede”, a declarat un manager de portofoliu.

Acesta spune cum tehnologia AI de astăzi este mult mai puternică decât cea de acum câteva luni, iar ceea ce pare sigur acum s-ar putea dovedi vulnerabil în viitor.

Pe scurt, investitorii nu știu încă cine va câștiga și cine va pierde din revoluția AI. De aceea, preferă să evite riscurile și să aștepte mai multă claritate. Totuși, nu toți sunt pesimiști. Unii administratori de fonduri consideră că piața reacționează exagerat și că au apărut oportunități bune de cumpărare.

Un lucru este cert însă – Inteligența Artificială nu mai este doar un trend tehnologic, ci a devenit un factor care mișcă bursele și schimbă regulile jocului în economie.

