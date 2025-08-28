Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9

O persoană s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Cosmopolis, de la marginea Bucureștiului, potrivit surselor Gândul.

Potrivit surselor Gândul, este vorba de o femeie de aproximativ 50 de ani, care a decedat pe loc după ce a căzut de la etajul 9.

Femeia ar fi avut probleme de sănătate, iar potrivit surselor Gândul, ar putea fi vorba de un suicid.

În ultima perioadă, în cartierul Cosmopolis, aflat în nord-estul Capitalei, la margine de oraș, au avut loc mai multe incidente grave.

Tragedie în cartierul în care a fost ucisă Teodora Marcu

În iunie, o tânără mămică a fost împușcată mortal.

Teodora Marcu, o fostă concurentă de la show-ul TV Insula Iubirii, a fost împușcată mortal, sâmbătă seară, de către fostul ei iubit, în cartierul Cosmopolis, de lângă București.

De asemenea, la începutul acestei luni, un bărbat de 30 de ani a fost înjunghiat de către un tânăr.