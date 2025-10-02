Ionuț Moșteanu îl provoacă pe Vladimir Putin: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație. În Rusia nu te trage curentul, te împinge”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat la Digi 24, că Vladimir Putin este „ultimul om are poate da lecții despre democrație și despre alegeri”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat ferm după ce Nicușor Dan, a prezentat un raport despre anularea alegerilor, din noiembrie 2024, la summit-ul de la Copenhaga. Liderul de la Kremlin a menționat că procedurile democratice de pe scena politică occidentală s-au transformat într-o „farsă” și a dat ca exemplu România, în acest sens.

„Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare dată sunt o farsă, o butaforie. Putin este cel care își bagă adversarii politici în închisoare și îi omoară în condiții ciudate și suspecte de fiecare dată, a replicat Moșteanu

Atenție la curent!

„Putin este cel care își aruncă comandații militari pe geam sau foarte apropiați. Știți că există și un banc: în Rusia nu te trage curentul, te împinge. Asta se întâmplă frecvent. Este ultimul om care poate să dea lecții”, a spus Moșteanu, vizibil iritat la Digi24.

„Putin e omul care își aruncă comandanții militari pe geam. Asta se întâmplă în mod frecvent. E ultimul om care poate da lecții despre democrație și despre alegeri.

Ne pregătim mai bine pentru a face față acestor provocări. Pentru asta trebuie să avem o armată mai bine înzestrată. Iată că ne-am trezit cu rușii grămadă”, a precizat Moșteanu.

Putin: „Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici

„Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a mai spus Putin.

Liderul de la Kremlin susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a elitelor politice din acele state. El s-a referit la România în timpul discursului său.

Recomandarea autorului:

România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu