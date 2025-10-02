Jurnalistul Patrick de Hillerin, și nu numai, este revoltat de revenirea la televizor a lui Marius Pieleanu, acuzat de abuzuri sexuale asupra studentelor lui. Sociologul de la SNSPA care umplea ecranele cu statura sa impozantă și competentă în orice domeniu a dezmințit toate acuzațiile. Faptele incriminate ar fi fost comise la finalul anilor 1990.

În urma scandalurilor, Marius Pieleanu a dispărut vremelnic de pe sticlă și și-a anunțat plecarea de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), dar doar pentru a nu aduce prejudicii de imagine instituției. N-a durat foarte mult, cum remarcă și de Hillerin, în postarea sa manifest, și Pieleanu a revenit în forță pe ecrane.

„N-ai înțeles că în seara asta eu o să te f**?”

Comentariul, destul de reținut al lui Patrick, este scos din contextul mărturiilor depuse de victime.

„N-ai înțeles că în seara asta eu o să te f**?”

„Dacă nu te culci cu mine, nu pleci de aici.”

Autorul acestor linii călăuzitoare, sociologul, analistul și manipulatorul Marius Pieleanu s-a retras o vreme din viața publică și, după ce a fost acuzat de numeroase persoane de sex feminin că le-ar fi abuzat o lungă perioadă și în mod repetat, a decis să stea puțin la cutie.

Desigur, nu este condamnat, nu știm nici dacă există vreun dosar serios deschis pe numele său.

Este un om liber și, până la o condamnare finală, nepătat.

Așa că, vă rog, să aplaudăm revenirea sa pe micile ecrane, pentru că este nevoie ca oamenii buni să vorbească pentru ca rinocerii să amuțească!

Taxi, încă două halbe cu slavă la băiatu’!, taxează de Hillerin pe FB

Cine avea interes să-l scoată pe Pieleanu de pe sticlă

Marius Pieleanu continuă să-și decline orice vină în acest scandal și a anunțat, fără să acționeze încă, că-și va da în judecată detractorii și delatorii. El a anunțat că va da în judecată persoanele care au lansat acuzații „defăimătoare” la adresa sa, în spațiul public, adică de la televizor.