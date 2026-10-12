Luca Niculescu a salvat de la moarte o jurnalistă, la Mineriadă, în 1999. Ce i-a transmis fosta colegă de breaslă și ce întrebare i-a adresat jurnalista, la 27 de ani de la incident

Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a fost invitat în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN. Fostul ambasador al României în Franța a început interviul emoționat, după ce a fost adus în fața publicului un incident care a avut loc în 1999, când a avut loc Mineriada. Atunci, când activa în presă, se afla pe teren alături de mineri și a salvat de la moarte o colegă de breaslă.

Loredana Chimoiu, jurnalistă care activează la Antena 3 CNN în prezent, a povestit cum a fost salvată de la moarta, la Mineriadă, în 1999. A fost prinsă de mai mulți mineri care i-au aplicat rele tratamente. Atunci, Luca Niculescu a prins-o de haine și a smuls-o din mulțimea furibundă, apoi s-au refugiat într-un loc sigur.

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„Povestesc un episod din viața mea care are legătură cu invitatul tău. În 1991, eram la Costești la Mineriadă, transmiteam la Antena 1. Cel mai greu ajunsese să ne fie să relatăm telefonic, că ne trezeam înconjurați de mineri și ascultau. Dacă nu erau de acord, deveneau agresivi. Discutasem cu colegii să ne îndepărtăm de grupurile de mineri, să găsim locuri sigure pentru a ne face meseria.

La una dinrtre transmisiuni, terminasem relatarea la Antena 1, am văzut un coleg. Nu am apucat să îmi iau la revedere că m-am trezit înconjurată de mineri, au început să mă lovească, să mă înjure. Mi-a fost foarte frică. La un moment dat, am simțit cum cineva mă strânge puternic de haine și mă smulge din mijlocul acelor oameni.

Au intervenit și alți colegi, ulterior jandarmii. Încasasem niște pumni. Cel care mă salvase era Luca Niculescu de la RFI. Nu am mai putut să dau de Luca, apoi. Deși au trecut 27 de ani, profit de acest moment pentru a ți multumi. Își mulțumesc că în 1999 tu m-ai salvat”, a povestit jurnalista.

„Și ea m-a salvat pe mine”

Luca Niculescu s-a arătat emoționat de momentul de la Antena 3 CNN și a venit cu o serie de completări. Premierul desemnat de Nicușor Dan a povestit că și jurnalista, la rândul ei, a intervenit pentru salvarea lui în timpul revoltelor.

„În primul rând, lăsați-mă să-mi revin puțin din emoție. Am reacționat cum ar face-o oricine. Când vezi ca e cineva agresat, intervii. Ce uită ea este că și ea m-a salvat pe mine. Am luat-o dintre ei, am țipat, am făcut zgomot, am avut o secundă în care s-au gândit ce să fac. Imediat după ce s-a semnat Pacea de la Cozia. Minerii erau nemulțumiți că se semnase acea pace. (…) Am luat-o și am împins-o, am fugit împreună către Prefectură. Eram de 6-7 zile pe drum cu minerii. Ajungem în fața Prefecturii unde era lanțul de jandarmi, o împing pe Loredana, trece de lanț. Doar că jandarmii nu m-au lăsat să trec, credeau că sunt unii dingre agresori. Am rămas acolo, luându-mi bastoane, și Loredana a strigat că sunt jurnalist, ea m-a tras către zona de siguranță. Au fost niște zile foarte agitate”, a spus Luca Niculescu.

Ce întrebare i-a adresat jurnalista?

„Din fericire nu mai avem mineriade, dar din păcate avem proteste. Am văzut de foarte multe ori cum sunt amenințați colegii mei. Am văzut cum unora dintre ei li s-a spart aparatura, cum alții au fost loviți. Întrebarea este ce ar trebui făcut pentru jurnaliștii care merg pe teren? Ce ar trebui făcut pentru ca noi, atunci când ajungem în stradă, să știm că ne putem face meseria fără teamă și să avem siguranța că ajungem cu bine acasă?”, a întrebat jurnalista.

Luca Niculescu spune că protestele pot fi justificate, dar violențele nu. El condamnă agresiunile asupra jurnaliștilor și subliniază rolul forțelor de ordine în menținerea siguranței. Niculescu atrage atenția și asupra responsabilității presei, afirmând că vorbele pot deveni arme.

„Protestele pot fi justificate, violențele niciodată. Nu poate exista acest scenariu în care un jurnalist este lovit, agresat, insultat pentru că își face meseria. Trebuie lucrat în continuare cu cei care cred în democrație. Trebuie făcut în așa fel încât forțele de ordine care își fac treaba să și-o facă în continuare. Trăim într-o societat tot mai violentă, nu doar cea românească. Cred că este și o responsabilitate și a noastră, și a presei. Cuvintele sunt și ele arme”, a spus Luca Niculescu.