Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, consideră puțin probabilă obținerea unui consens politic și spune că reorganizarea României va necesita negocieri, compromisuri și asumarea unor riscuri politice.

Dragoș Benea a declarat, joi seară, la Euronews România, că PSD își asumă promovarea reorganizării administrative, chiar dacă obținerea unui acord între partidele politice este dificilă.

”Mi-aș dori să fie consens pe acest subiect, dar nu cred. Cred că va fi vorba despre negociere și compromis și asumare”, a declarat europarlamentarul.

Întrebat dacă PSD a luat în calcul riscul pierderii sprijinului electoral, în condițiile în care partidele care au promovat reforme similare în alte state europene au suferit înfrângeri la urne, Dragoș Benea a răspuns negativ, însă a recunoscut că asumarea reorganizării administrative implică riscuri politice pentru formațiune.

”Sunt riscuri politice. Cu siguranță, dacă nu ducem la capăt acest demers, efectul va fi de bumerang. Dacă îl ducem la capăt împreună cu reformarea agențiilor statului, împreună cu descentralizarea, atunci cu siguranță s-ar putea să culegem și roadele unui asemenea tip de asumare politică”, a afirmat europarlamentarul.

Proiectul de reorganizare administrativ-teritorială va fi supus consultărilor în teritoriu

Europarlamentarul a negat că proiectul de reorganizare administrativ-teritorială ar avea la bază un calcul electoral, argumentând că PSD are cei mai mulți primari la nivel național.

Dragoș Benea a precizat că proiectul de reorganizare administrativ-teritorială va fi supus consultărilor în teritoriu, după modelul inițiat la Suceava, unde PSD a lansat marți o serie de consultări cu primarii și cetățenii privind comasarea voluntară a localităților mici, criteriile de unificare și facilitățile financiare și fiscale propuse comunităților care acceptă reorganizarea.

Europarlamentarul a explicat că o altă etapă a consultărilor se va desfășura sub coordonarea Guvernului, cu implicarea cercetătorilor și a reprezentanților Academiei Române, în vederea elaborării unei propuneri legislative pentru care Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament.

Sursa video: Euronews România