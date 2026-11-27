Dan Matei Șucu, fiul cel mare al omului de afaceri Dan Șucu, intră într-o nouă etapă a activității sale în domeniul imobiliar. Tânărul antreprenor pregătește dezvoltarea unui ansamblu rezidențial de aproximativ 1.200 de apartamente în estul Bucureștiului, pe un teren de 3,5 hectare cumpărat de la OMV Petrom. Valoarea estimată a proiectului este de 250 de milioane de euro.

Terenul se află pe Șoseaua Vergului nr. 16A, în Sectorul 2 al Capitalei, în apropierea intersecției cu Șoseaua Pantelimon. Proprietatea are o suprafață de 35.644 de metri pătrați, iar tranzacția a fost confirmată de Dan Șucu pentru Profit.ro. Informațiile privind planurile de dezvoltare au fost publicate de Ziarul Financiar.

Zece blocuri cu 14 etaje și aproximativ 1.500 de locuri de parcare

Proiectul prevede construirea a zece blocuri cu parter și 14 etaje, care vor cuprinde aproximativ 1.200 de apartamente. Ansamblul va avea și circa 1.500 de locuri de parcare, amenajate pe trei niveluri, dintre care unul subteran.

Planul include spații comerciale și servicii de proximitate la parterul clădirilor, precum brutării, cafenele și cabinete medicale. Apartamentele ar urma să fie livrate cu bucătării mobilate și utilate de Mobexpert, compania fondată de tatăl său.

Clădirile vor fi construite conform standardului nZEB, care presupune un consum de energie aproape egal cu zero.

„Am căutat un teren de această dimensiune în interiorul orașului pentru a veni cu un proiect care să schimbe și să pună cu adevărat în valoare zona din care face parte. Proiectul este gândit ca un cartier, cu servicii și locuri de parcare suficiente, nu doar blocuri de locuințe”, a declarat Dan Matei Șucu pentru Ziarul Financiar.

Dezvoltarea se află în etapa de autorizare și ar urma să fie realizată în trei sau patru faze. Lucrările ar putea începe spre sfârșitul anului 2028, iar primele locuințe ar putea fi livrate în jurul anului 2030.

Valoarea de 250 de milioane de euro reprezintă estimarea veniturilor brute ale proiectului la finalizarea dezvoltării, nu costul efectiv al investiției.

De la fotbal la afaceri imobiliare

În vârstă de 20 de ani, Dan Matei Șucu a practicat fotbalul la nivel de juniori și a fost inclusiv căpitanul unei echipe de tineret a Rapidului. Ulterior, a renunțat la cariera sportivă pentru a se concentra asupra studiilor și a activității antreprenoriale.

Tânărul este deja implicat în alte dezvoltări rezidențiale din București, printre care The Level Apartments și Infinity Nord. În 2025, a intrat în acționariatul unei companii prin care familia Șucu dezvoltă proiecte imobiliare împreună cu Redport Capital.

Ansamblul din zona Vergului reprezintă însă primul proiect de amploare pe care Dan Matei Șucu îl inițiază și îl coordonează de la zero.

Dan Șucu a vorbit și despre implicarea generației tinere în dezvoltarea afacerilor familiei, subliniind că transferul între generații presupune asumarea unor proiecte și obținerea unor rezultate.

„În mediul privat nu premiem încercarea, premiem reușita, iar regula se aplică și în familie”, a declarat omul de afaceri.

Familia Șucu ajunge la aproape 3.400 de locuințe în proiecte rezidențiale

Odată cu noul ansamblu din estul Capitalei, proiectele imobiliare în care este implicată familia Șucu ajung la aproximativ 3.400 de locuințe.

Printre cele mai importante dezvoltări se numără Infinity Nord, în apropierea Petrom City, cu aproximativ 1.200 de apartamente, și Vitality Est, lângă Parcul Pantelimon, cu circa 550 de locuințe.

Portofoliul include și proiectele The Level Apartments, Arcadia Apartments, Nordului 56 și Mobexpert Homes, care cuprinde ansambluri de vile.

Dan Șucu și-a extins activitatea pe piața imobiliară începând cu 2023, prin parteneriatul cu Redport Capital. Noua investiție din zona Vergului consolidează prezența familiei pe piața rezidențială din București, într-o perioadă în care fostele platforme industriale din estul orașului atrag tot mai mult interes din partea dezvoltatorilor.