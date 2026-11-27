Ministerul Finanțelor nu a atras bani la licitația de obligațiuni din 25 noiembrie 2026, după ce a respins toate ofertele băncilor. Ministerul urmărea să împrumute 600 de milioane de lei, dar băncile au subscris doar 255 de milioane de lei. Sumele au fost considerate inacceptabile.

Licitația a vizat obligațiuni cu scadența în iulie 2030. Băncile au depus oferte de doar 255 de milioane de lei, adică 42,5% din suma vizată de Ministerul Finanțelor. Instituția a respins toate ofertele, iar suma împrumutată a fost zero.

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Ministerul Finanțelor nu a atras niciun leu din suma de 600 de milioane de lei pe care voia să o împrumute

Ministerul Finanțelor a respins ofertele deoarece prețurile cerute de bănci au fost considerate inacceptabile. Acceptarea acestora ar fi presupus costuri mai ridicate de împrumut pentru stat. La licitația organizată la sediul BNR au participat 6 dealeri primari, arată Economedia.

Licitația a avut loc după ce Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu aproximativ 3,7 miliarde de lei, într-un dosar privind presupuse înțelegeri pentru stabilirea ROBOR. Băncile vizate și BNR au respins acuzațiile. Pe de altă parte, nu există indicii că respingerea ofertelor are legătură cu dosarul privind ROBOR, deși licitația are loc într-un context tensionat între autorități și bănci. Statul folosește titlurile de stat pentru a finanța deficitul bugetar și a refinanța datoria publică.

O astfel de situație a avut loc și în anul 2019, când Ministerul Finanțelor a respins toate ofertele băncilor la licitația pentru obligațiuni cu scadența în septembrie 2031. Statul voia să împrumute 400 de milioane de lei, dar băncile au oferit mai puțin de o treime din sumă, potrivit BNR. Obligațiunile au avut o dobândă anuală de 3,65%. Băncile au depus oferte de 123,175 milioane de lei, reprezentând 30,8% din suma solicitată de stat.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ