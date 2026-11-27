Conducerea Spitalului Slatina a decis, din cauza creșterii numărului de infecții respiratorii, inclusiv al cazurilor de gripă, un plan de măsuri pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii și protejarea pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

Managerul Spitalului Slatina, Cosmin Floreanu, a declarat că măsurile urmăresc limitarea răspândirii virusurilor respiratorii și protejarea pacienților, aparținătorilor și personalului medical. Acesta a făcut apel la respectarea regulilor de prevenție.

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Plan de măsuri la Spitalul Slatina

„Se suspendă vizitele la pacienții internați în secțiile Pediatrie și Boli Infecțioase;

În celelalte secții, durata vizitei se reduce la 10 minute pentru fiecare pacient, fiind permisă prezența a cel mult doi vizitatori în același salon;

Vizitatorii vor purta halat de unică folosință și mască de protecție și este necesar să își igienizeze mâinile înainte și după vizită;

Persoanele care prezintă simptome respiratorii nu au acces la vizită”, spun reprezentanții spitalului.

De asemenea, s-a amenajat un sector respirator destinat copiilor, cu 14 paturi, la etajul VII, corpul B al Pavilionului Materno-Infantil. Pacienții cu simptome respiratorii vor fi testați rapid pentru gripă A și B, COVID-19 și virusul sincițial respirator (VSR).

Copiii cu patologie digestivă de cauză bacteriană vor fi internați în Secția Boli Infecțioase, pentru izolare și tratament specific. Îngrijirea minorilor din ambele categorii se va realiza prin colaborarea medicilor pediatri cu medicii de boli infecțioase.

Au fost intensificate monitorizarea, testarea și izolarea pacienților, precum și măsurile de curățenie, dezinfecție și aerisire. Purtarea măștii este recomandată pacienților cu simptome respiratorii și personalului medical, în spațiile cu pacienți și în zonele comune.