Judecătoarea care a amânat în mod repetat și nejustificat pronunțarea în 387 de dosare civile, în unele cazuri perioadele de amânare depășind un an, a fost exclusă din magistratură.

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul privind eliberarea din funcție a judecătoarei Daniela Marilena Stoica, de la Judecătoria Galați, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare de excludere din magistratură.

Decretul nr. 856/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 979 din 25 noiembrie 2026, prevede eliberarea din funcție a magistratului începând cu data de 30 noiembrie.

”La data de 30 noiembrie 2026, doamna Stoica Daniela Marilena, judecător la Judecătoria Galați, se eliberează din funcție ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare constând în «excluderea din magistratură»”, se arată în decretul prezidențial.

Consiliului Superior al Magistraturii a decis excluderea din magistratură

Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, la 6 mai 2026, admiterea acțiunii disciplinare formulate de Inspecția Judiciară și aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de legislația privind statutul judecătorilor și procurorilor: excluderea din magistratură.

Este pentru a doua oară în ultimii doi ani când Consiliul Superior al Magistraturii a decis excluderea sa din magistratură, însă, de această dată, sancțiunea a fost menținută definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.