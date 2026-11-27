O furtună puternică a lovit joi, 26 noiembrie, centrul și estul SUA, provocând inundații, pagube materiale și întreruperi de electricitate. Peste 900.000 de consumatori au rămas fără curent. În paralel,sute de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Sărbătoarea de Ziua Recunoștinței a fost perturbată în mai multe state americane de o furtună care a adus ploi torențiale, rafale puternice de vânt și ninsori abundente în mai multe state americane.

Fenomenele meteorologice extreme au afectat o regiune întinsă, din Missouri până în Massachusetts, inundând cartiere rezidențiale, blocând drumuri și provocând pagube infrastructurii.

Potrivit CNN, Pennsylvania a fost statul cel mai afectat de întreruperile de electricitate, cu peste 213.000 de consumatori rămași fără curent.

De asemenea, în Virginia au fost raportate peste 150.000 de întreruperi, iar în Missouri aproape 120.000. Probleme similare au fost înregistrate în statele New York, Carolina de Nord și Illinois.

Sursa video – X/@NatureMuse_

Zeci de persoane salvate din locuințe și mașini surprinse de inundații

Serviciile de urgență au intervenit în numeroase comunități de pe Coasta de Est, unde ploile abundente au inundat străzile și locuințele.

În Atlantic City, statul New Jersey, apa a atins în unele zone joase o adâncime cuprinsă între 60 și 90 de centimetri. Echipele de intervenție au evacuat locuitori și au desfășurat peste 14 operațiuni de salvare a persoanelor aflate în vehicule blocate de inundații.

Sursa video – X/@vegasyx

Mai multe drumuri au rămas închise chiar și după ce apele au început să se retragă.

În orașul Norfolk, din Virginia, pompierii au salvat 39 de persoane și doi câini, în timp ce aproximativ cinci locuitori din localitatea învecinată Poquoson au fost evacuați din propriile case. Nu au fost raportate persoane rănite în urma acestor intervenții.

Situația a fost dificilă și în Maryland, unde echipele de urgență din comitatul Montgomery au primit peste 300 de apeluri numai în cursul dimineții de joi.

Zeci de sesizări au vizat copaci doborâți peste locuințe. Într-unul dintre cazuri, un copac a distrus parțial o casă în care se aflau mai multe persoane. Într-un alt incident, locatarii au rămas blocați în interiorul imobilului după ce un copac căzut le-a împiedicat ieșirea.

La New York, autoritățile au intervenit pentru salvarea a două persoane surprinse de inundații în autoturisme.

„Am salvat deja doi newyorkezi din mașinile lor ca urmare a inundațiilor. Vrem să reamintim tuturor să rămână în siguranță și să țină minte că nicio destinație nu merită să vă puneți în pericol siguranța”, a declarat Zohran Mamdani, primarul orașului New York, în timpul unui eveniment organizat în Harlem pentru distribuirea meselor de Ziua Recunoștinței.

Sute de zboruri afectate

Rafalele de vânt, care au atins viteze cuprinse între 80 și 113 kilometri pe oră, au provocat pagube importante infrastructurii de transport.

Podul Commodore Barry, care asigură legătura între Pennsylvania și New Jersey, a fost închis circulației după ce vântul puternic a avariat platformele de lucru amplasate deasupra benzilor de circulație.

De asemenea, Autoritatea Portuară a Râului Delaware a anunțat că avariile puneau în pericol siguranța șoferilor, iar echipele de reparații urmau să intervină imediat ce condițiile meteorologice permiteau acest lucru.

Totodată, traficul aerian a fost grav perturbat, sute de zboruri fiind anulate sau întârziate într-una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din SUA. Administrația Federală a Aviației a dispus suspendarea temporară a decolărilor aeronavelor Delta Air Lines cu destinația Aeroportul LaGuardia din New York, până la ora locală 19:30.

La Aeroportul Internațional Newark Liberty, serviciul de transport AirTrain a fost suspendat din cauza vântului puternic, pasagerii fiind preluați de autobuze.

Parada de Ziua Recunoștinței, amânată pentru prima dată în istorie

Condițiile meteorologice au determinat și amânarea celebrei parade Macy’s de Ziua Recunoștinței, pentru prima dată în istoria evenimentului, potrivit presei americane. Organizatorii au reprogramat parada pentru sâmbătă, 28 noiembrie.

În timp ce statele de pe Coasta de Est s-au confruntat cu inundații violente, regiunea Midwest a fost afectată de ninsori abundente. În estul statului Missouri și în vestul statului Illinois, stratul de zăpadă a ajuns la 20 -30 de centimetri, iar în anumite localități din Missouri a depășit 35 de centimetri.

Sub greutatea zăpezii, o parte a structurii patinoarului Wentzville Ice Arena, situat la aproximativ 64 de kilometri vest de St. Louis, s-a prăbușit. Din fericire, nu au fost raportate victime în urma incidentului.