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Luca Niculescu a negociat și cu grupul suveranist PACE – Întâi România: Am avut o discuție foarte aplicată pe idei de programul de guvernare

Luiza Dobrescu
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Premierul desemnat și-a continuat seria întâlnirilor cu grupul PACE- Întâi România, după întrevederile cu PSD, USR și grupul minorităților, altele decât cea maghiară. Formațiunea politică reprezintă în principal parlamentari proveniți din zona suveranistă. Luca Niculescu a declarat că ” discuția a fost foarte deschisă, bazată pe lucrurile pe care le putem face în cadrul în care trebuie să ne mișcăm”. Jurnaliștii au fost interesați și despre ideea ca liberalii să susțină un armistițiu de șase luni pentru un viitor guvern.

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Am avut o discuție foarte aplicată pe idei de programul de guvernare, pe idei de relansare economică, pe idei de protecție socială, pe constrângerile care sunt, dar și pe lucrurile pe care le putem face în cadrul în care trebuie să ne mișcăm. Sunt bine pregătite toate întrebările. Sper că și răspunsurile au fost bine pregătite. Și o să iasă probabil și colegii ca să vă spun ce a fost. Discuția a fost foarte deschisă” a spus Niculescu.

„Dialoghez în fiecare zi cu liderii principalelor partidelor politice”

Reporterii l-au întrebat dacă a mai vorbit cu Ilie Bolojan, în contextul în care sunt informații potrivit cărora ar înclina liberalii să susțină un armistițiu de șase luni pentru un viitor guvern.

Sper că în minutele în care voi avea puțin timp să văd și ultimele evoluții, dar dialoghez în fiecare zi cu liderii principalelor partidelor politice, deci dialogul continuă„, a răspuns premierul desemnat.

În legătură cu măsurile de relansare economică propuse, Niculescu a precizat că „există un plan de relansare economică care a fost deja aprobat și care va intra în vigoare de la începutul anului viitor”.

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