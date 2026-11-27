Operațiune de amploare în 28 de județe. 158 de percheziții domiciliare au fost efectuate, iar peste 100 de persoane au ajuns la audieri. Anchetatorii au descoperit aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, în valoare estimată la 890.000 de euro, care ar fi urmat să ajungă pe piața ilegală.

Acțiunea de amploare a fost coordonată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, al altor 28 de inspectorate județene de poliție și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Au fost puse în executare 158 de mandate de percheziție, la sediile și domiciliile unor persoane fizice și juridice, dar și în spații despre care anchetatorii aveau indicii că erau folosite pentru depozitarea clandestină a articolelor pirotehnice.

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150 de tone de pirotehnice, descoperite în urma perchezițiilor

Bilanțul descinderilor este de aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice descoperite și indisponibilizate până în acest moment. Valoarea acestora este estimată la 890.000 de euro, iar inventarierea continuă. În timpul verificărilor, polițiștii au mai descoperit și o armă neletală supusă autorizării, deținută fără drept de una dintre persoanele vizate de anchetă. Peste 100 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru audieri.

Rețea de distribuție ilegală, ascunsă în spatele unor afaceri autorizate

Anchetatorii suspectează că, în spatele unor activități comerciale aparent legale, ar fi funcționat circuite ilegale de aprovizionare, depozitare și distribuție a articolelor pirotehnice. Potrivit informațiilor strânse în anchetă, unele societăți comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice ar fi utilizat autorizațiile deținute ca paravan pentru activități desfășurate în afara cadrului legal.

Investigațiile au scos la iveală indicii privind folosirea unor depozite clandestine, dar și posibile neconcordanțe între operațiunile comerciale efectiv desfășurate și cele înregistrate în documentele justificative. Mai mult, cantități importante de articole pirotehnice ar fi fost transferate succesiv către alte persoane sau entități, pentru redistribuire și comercializare ulterioară, fără respectarea condițiilor prevăzute de lege.

O parte dintre aceste produse ar fi fost destinate introducerii într-un circuit ilegal de distribuție, cu scopul de a ajunge la publicul larg, prin eludarea restricțiilor legale.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea întregului circuit de distribuție și documentarea activității infracționale.