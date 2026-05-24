Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”

Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Pe o porțiune a traseului din Munții Bucegi, mai mulți participanți au alunecat pe gheață și au căzut în prăpăstii, în timpul evenimentului. Unii dintre participanții din cadrul maratonului montan au filmat momentele dificile prin care au trecut, pentru a ajunge la punctul de destinație. Seara trecută, organizatorii evenimentului au postat care sunt cele 3 persoane de sex feminin care au reușit să finalizeze cursa „80k”, dar au ajuns să fie criticați că nu oferă o poziție publică în urma incidentelor.

În data de 23 mai 2026 (sâmbătă), a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente de mulți iubitori ai sportului și ai muntelui.

Și anume, „Transylvania 100k”. Pe o distanță de 103 kilometri, participanții s-au încumetat să se încadreze în limita de timp pentru a ajunge la linia de finish. Dar anumite dificultăți întâmpinate pe traseu aveau să le schimbe cu totul scopul pentru care veniseră inițial. Mai jos vă prezentăm harta traseului, precum și cele 13 check pointuri.

Așa cum se precizează pe site-ul oficial, cursa a început la ora 05:00, punctul de plecare fiind Bran. Timpul limită a fost de 31 de ore, iar traseul face parte din categoria „ultramaraton foarte dificil”. Participanții trebuiau să atingă cele 13 check pointuri, pentru a ajunge la final.

Au alunecat pe o porțiune de gheață și au căzut într-o zonă de prăpastie

Doar că în urma evenimentului, s-au produs o serie de incidente care ar fi putut avea un final tragic pentru unii dintre participanți. Pe o porțiune de traseu, participanții cursei de 103 kilometri au întâmpinat intemperii. O parte dintre cei care au încercat să traverseze o porțiune acoperită cu gheață au alunecat și au ajuns în prăpastie. Pentru salvamontiști, operațiunile au fost contracronometru și au intervenit prompt pentru a-i salva pe cei în cauză. Cel puțin 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Așa cum se poate observa în imaginile acestui material, o parte dintre alergători au fost transportați cu targa.

Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii

Organizatorii evenimentului din Munții Bucegi au fost criticați chiar când anunțau câștigătorii pentru categoria feminină, la cursa „80k”. Ei au arătat, într-o postare, câteva imagini cu participantele care au reușit să parcurgă traseul de zeci de kilometri, precum și clasamentul pentru primele 3 locuri.

„Podiumul feminin – Transylvania 80K 🏆

Felicitări primelor trei femei clasate pe proba de 80k!

🥇 1st: Biborka Krisztina Fazakas – 12h37

🥈 2nd: Pauline Philippart – 13h20

🥉 3rd: Anna Pajak – 14h30”, se arată în postarea celor de la Transylvania 100.

La postarea respectivă, însă, mai multe persoane au reacționat, criticând faptul că organizatorii nu au publicat informații referitoare la incidentele petrecute pe traseu.

„Cum puteți posta în continuare doar despre învingători în măsura în care aveți răniți și situații de urgență pe trasee și nu faceți nici o informare?! Lipsă totală de bun simț.”

„Mi se pare penibil că ignorați complet incidentele și nu publicați o scuză sau ceva. Ca să nu mai zic că frumos ar fi fost să aflăm de la voi situațiile victimelor și nu de pe paginile salvamont.”

„Sper ca autoritățile competente să vă oblige să suportați toate cheltuielile generate de intervenții de salvare ale participanților și, pe lângă acestea, să fie aplicate și sancțiunile prevăzute de lege, inclusiv o amendă corespunzătoare.”

Între timp, organizatorii au postat și lista câștigătorilor pentru cursa „100k”.

„Podiumul feminin – Transylvania 100K 🏆

Felicitări primelor trei femei clasate la cursa de 100k!

🥇 1st: Oana Marina – 17h19

🥈 2nd: Gro Siljan Hjukse– 19h17

🥉 3rd: Iuliia Oshchepkova – 19h39”, se arată în postarea celor de la Transylvania 100 pe Facebook.

Un participant care a publicat imagini pe internet explică faptul că alergătorii de la cursele de 80 și 100 de kilometri au fost cei mai expuși pericolului.

„În toți anii de când particip la concursuri de alergare montană, rar am văzut o lipsă atât de mare de profesionalism în ceea ce privește siguranța concurenților. Porțiunile cele mai expuse, între Țigănești și Mălăești, dar și puțin sub Țigănești, nu au fost gestionate cu interesul și responsabilitatea pe care le-ar fi cerut condițiile din teren. Este greu de descris ce înseamnă să auzi oameni strigând după ajutor din râpe și să îi vezi alunecând sub ochii tăi, fără să știi dacă se vor mai opri sau nu”, spune un participant.

Ce transmite Salvamont România

În cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, reprezentanții Salvamont România au venit cu o serie de precizări legate de evenimentul montan.

„Salvamont România atrage atenția asupra complexității intervențiilor desfășurate astăzi în Munții Bucegi, în contextul competiției de alergare montană „Transylvania 100”, desfășurată în condiții meteorologice și de teren extrem de dificile. Intervențiile au presupus mobilizarea la capacitate maximă a structurilor Salvamont din județele Brașov, Prahova și Dâmbovița, fiind implicate atât serviciile județene, cât și formațiile locale Salvamont, pentru asigurarea unui răspuns operativ adecvat numărului ridicat de incidente produse într-un interval scurt de timp. În teren au acționat zeci de salvatori montani și voluntari, în condiții caracterizate de temperaturi scăzute, vizibilitate redusă, porțiuni întinse acoperite cu zăpadă și gheață, precum și risc crescut de alunecare în zone alpine expuse. Intervențiile au inclus recuperări din râpe și zone abrupte, acordarea primului ajutor medical, evacuări și măsuri de protecție pentru participanți aflați în dificultate. Dincolo de efortul operativ depus de salvatorii montani, considerăm necesară o analiză serioasă și responsabilă privind organizarea competițiilor sportive în mediul montan, în special în perioade în care condițiile meteorologice și nivologice pot genera riscuri majore pentru participanți. Salvamont România subliniază faptul că siguranța oamenilor trebuie să reprezinte întotdeauna prioritatea principală. Organizarea unor astfel de competiții trebuie realizată în consultare permanentă cu structurile specializate de salvare montană, iar recomandările și evaluările operative formulate de salvatorii montani trebuie tratate cu maximă responsabilitate. Indiferent de amploarea unui eveniment sau de resursele financiare implicate, capacitatea de intervenție în teren nu este nelimitată. În situații cu multiple incidente simultane, presiunea asupra echipelor operative devine extrem de ridicată, iar resurse importante sunt concentrate pentru gestionarea urgențelor și salvarea de vieți omenești. Salvatorii montani vor continua să intervină ori de câte ori situația o impune, însă prevenția, responsabilitatea și colaborarea reală între organizatori și structurile de salvare rămân esențiale pentru evitarea unor astfel de situații. Siguranța în munte nu trebuie tratată niciodată ca un aspect secundar”, a transmis Salvamont România pe Facebook.

