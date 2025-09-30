Marius Lulea dă lecții Guvernului: „Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali”

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că politica monetară o fac creditorii străini, iar la acest moment cetățenii muncesc pentru a achita datoriile făcute de diverși politicieni.

„Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali. Creditorii au un sold negativ. Numai printr-o presiune din partea creditorilor, se vor lua măsurile necesare”, a declarat Marius Lulea.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache: „Trebuie să vină FMI-ul sau nu?”, Marius Lulea a răspuns:

„Eu cred că în mare parte, ei se află aici”

„Politica monetară o fac creditorii externi și de aceea ne pun la muncă, mai mult decât ar fi trebuit să muncim, pentru că banii nu au fost luați de către noi, ci de către politicieni și trimiși în diverse direcții. Adică, plătim pentru petrecerea politicienilor”.

