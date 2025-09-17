Prima pagină » Actualitate » NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet”

NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet”

17 sept. 2025, 23:10, Actualitate
NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet”
FOTO - Caracter ilustrativ

Oamenii de știință avertizează că soarele ar putea să se „trezească” dintr-o scurtă perioadă de relativă inactivitate, fapt ce contrazice ipotezele anterioare despre acest lucru.

Astfel, un nou studiu al NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește și mai mult în următoarele decenii, potrivit Live Science. Dacă acest lucru se adeverește, ar putea însemna că ne așteaptă decenii de vreme spațială potențial periculoasă.

Soarele urmează un ciclu de activitate solară, de aproximativ 11 ani, care începe cu o perioadă prelungită de liniște, cunoscută și sub numele de „minim solar”, dezvoltându-se ă până la un vârf exploziv, cunoscut sub numele de „maxim solar”, când poduce frecvent furtuni solare puternice.

Acest model este cunoscut sub numele de „ciclul petelor solare”, pentru că numărul petelor întunecate de pe suprafața soarelui crește și scade odată cu activitatea solară, potrivit sursei citate.

La rândul său, ciclul petelor solare este guvernat de un ciclu mai lung, de 22 de ani, cunoscut sub numele de „ciclul Hale”, în timpul căruia câmpul magnetic al soarelui se inversează complet și apoi revine la starea inițială.

La începutul anilor 2000, tendința descendentă a activității solare i-a determinat pe unii oameni de știință să creadă că este posibil să intrăm într-un nou „minim solar profund”, teorie care a câștigat teren după ultimul maxim solar, între 2013 și 2014, acesta fiind mult mai slab decât ciclurile anterioare. Totuși, actualul ciclu al petelor solare, care tocmai a atins apogeul, a răsturnat masiv această teorie.

Într-un nou studiu, publicat pe 8 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, cercetătorii au analizat mai mulți indicatori ai activității solare, inclusiv vântul solar, intensitatea câmpului magnetic și numărul petelor solare.

Astfel, au descoperit că aceștia au înregistrat o tendință ascendentă, începând cu anul 2008, și ar putea crește și mai mult în ciclurile viitoare, sugerând că teoria minimului solar profund este definitiv abandonată.

„Toate semnele indicau că soarele va intra într-o fază prelungită de activitate redusă. Așadar, a fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet”, a declarat autorul principal al studiului, Jamie Jasinski, fizician specializat în plasmă la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA din California de Sud, pentru NASA.

În prezent, cercetătorii susțin că ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar, care a început oficial la începutul anului 2024, care nu s-a desfășurat așa cum era de așteptat.

De atunci, soarele a atins cel mai mare număr de pete solare din ultimii 20 de ani și a emis un număr record de erupții solare puternice de clasa X, adică cel mai puternic tip de explozie pe care soarele este capabil să o producă.

De asmenea, în timpul actualului maxim, Pământul a fost lovit de mai multe furtuni geomagnetice majore sau perturbări ale câmpului magnetic al planetei.

Cel mai notabil eveniment „extrem” a fost înregistrat în luna mai a anului 2024, când a declanșat unele dintre cele mai vibrante aurore boreale din ultimele secole și a provocat pagube de peste 500 de milioane de dolari.

Sudiul de acum avertizează că ceea ce am văzut în ultimii ani va deveni, cel mai probabil, o situație de fapt în următorii zeci de ani. Acest lucru ar putea fi deosebit de problematic, pentru că umanitatea a devenit mult mai dependentă de tehnologii care sunt susceptibile la interferențe din partea vremii spațiale, cum ar fi rețelele electrice, mașinile controlate prin GPS și sateliții care orbitează Pământul, care pot fi doborâți din cer de furtunile solare.

În prezent, nu este clar de ce soarele a înregistrat o scădere a activității solare în ultimele decenii sau ce ar putea determina renașterea sa actuală.

„Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și sunt ceva ce nu înțelegem încă pe deplin”, a mai spus Jamie Jasinski.

