Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi seară, președintele Nicușor Dan a afirmat că războiul din Ucraina a demonstrat viteza cu care se dezvoltă tehnologia dronelor și a subliniat că România caută să colaboreze cu Ucraina pentru a beneficia de expertiza sa în domeniu.

„Ce am învățat toți din acest război este că tehnologia dronelor avansează foarte rapid și fiecare stat trebuie să țină pasul, nu mai este doar o problemă de bani. Există o expertiză inegală între țările europene și cele membre NATO în privința dronelor și a apărării împotriva lor. Ucraina are o capacitate tehnologică importantă, iar România, la fel ca multe alte țări europene, dorește să colaboreze cu Ucraina pentru a accede la această tehnologie.”

Acesta a mai declarat că problema apărării împotriva dronelor este discutată atât la nivel tehnic, între miniștrii apărării, cât și la nivel politic, în Consiliul European, unde accentul cade pe finanțare și pe calendarul implementării.

„În ceea ce privește finanțarea pentru apărare, pentru Ucraina și pentru această nouă amenințare, dronele, este o discuție care a început azi în Consiliu și care va fi continuată la reuniunea de la Bruxelles. În privința sistemului antidronă pe flancul estic și, în general, a modului în care Europa se apără de drone, discuțiile tehnice și operaționale au loc între miniștrii apărării, care se întâlnesc mai des decât Consiliul European. Rolul Consiliului European este să decidă asupra finanțării și asupra calendarului de realizare a măsurilor propuse, inclusiv planul de acțiune care cuprinde și tema dronelor. Astăzi a fost o discuție preliminară despre ceea ce veți vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acțiune care abordează întreaga problematică de securitate.”

