Nicuşor Dan îl primeşte la Cotroceni pe fostul Cancelar al Germaniei, Angela Merkel

Preşedintele Nicuşor Dan o va primi la Cotroceni pe Angela Merkel.

Fostul Cancelar al Germaniei vine la București pe 1 septembrie 2026 pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”

Administraţia Prezidenţială a programat întâlnirea pentru ora 12.30, la Palatul Cotroceni.

Volumul semnat de fostul Cancelar al Republicii Federale Germania şi-a publicat cartea la Editura Humanitas.

Evenimentul de lansare, la care va fi prezentă Angela Merkel, are loc pe 1 septembrie, la Ateneul Român, la ora 19.00