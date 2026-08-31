Nicuşor Dan îl primeşte la Cotroceni pe fostul Cancelar al Germaniei, Angela Merkel

CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
Preşedintele Nicuşor Dan o va primi la Cotroceni pe Angela Merkel.
Fostul Cancelar al Germaniei vine la București pe 1 septembrie 2026 pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”
Administraţia Prezidenţială a programat întâlnirea pentru ora 12.30, la Palatul Cotroceni.
Volumul semnat de fostul Cancelar al Republicii Federale Germania şi-a publicat cartea la Editura Humanitas.
Evenimentul de lansare, la care va fi prezentă Angela Merkel, are loc pe 1 septembrie, la Ateneul Român, la ora 19.00