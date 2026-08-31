Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii

Noua sesiune parlamentară reîncepe pe 1 septembrie, la Camera Deputaţilor, cu alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi a chestorilor, în format fizic şi online.

De asemenea, de la ora 13.30, va avea loc şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare din vechea componenţă.

În cadrul activităţilor care vor avea loc, se va face întocmirea de către Biroul Permanent a proiectului ordinii de zi şi a proiectului programului de lucru ale Camerei Deputaţilor pentru ziua de marți, 1 septembrie 2026.

Un alt punct este şi pregătirea propunerilor ce se prezintă Plenului Camerei Deputaţilor pentru aprobarea numărului de locuri din Biroul Permanent care revin fiecărui grup parlamentar, pe funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare.

Noua sesiune parlamentară începe la ora 16.00

Între 14.00-16.00, vor avea loc activităţi în cadrul grupurilor parlamentare, în format fizic şi online.

De la ora 16.00, va începe şedinţa Camerei Deputaţilor cu intonarea Imnului Naţional, urmată de deschiderea lucrărilor celei de-a doua sesiuni ordinare din anul 2026.

Activitatea la plen continuă cu aprobarea locurilor din Biroul Permanent care revin fiecărui grup parlamentar, pe funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare.

Prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a eventualelor modificări în componenţa şi conducerea acestora, a propunerilor nominale privind locurile care le revin pe funcții în Biroul Permanent.

Activitatea e urmată de alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi a chestorilor Camerei Deputaţilor.

Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei și se aprobă cu votul deschis al majorității deputaților prezenți. Votul se exprimă electronic, în condițiile Regulamentului Camerei.

Urmează şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor în noua componenţă, care va debuta cu întocmirea Proiectului Ordinii de zi şi a Proiectului Programului de lucru ale Camerei Deputaţilor pentru perioada 2 – 5 septembrie 2026.

Pe ordinea de zi se află şi soluţionarea altor probleme înscrise pe ordinea de zi a Biroului permanent şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, urmată de aprobarea Ordinii de zi şi a programului de lucru ale Camerei Deputaţilor pentru perioada 2 – 5 septembrie 2026;