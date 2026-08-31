Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că luni este ziua în care PNRR se finalizează pentru România, el precizând că pierdem 770 de milioane de euro, pentru legea salarizării şi până în 100 de milioane de euro, pentru jalonul decarbonizării. El a subliniat că Guvernul pe care îl reprezintă n-are nicio responsabilitate şi a menţionat că, deşi a făcut tot posibilul în această perioadă, să găsească o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reuşit acest lucru.

Bolojan a declarat la Târgu Jiu că astăzi este ziua în care PNRR, cel mai mare program de finanţare al Uniunii Europene pentru ţările membre, se finalizează pentru România.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Aşa cum ştiţi, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro şi una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiţii importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârşitul anului se va deschide şi celălalt tronson şi în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Paşcani”, a spus premierul demis.

Cele două jaloane neîndeplinite din care România pierde bani

Bolojan a declarat că România rămâne cu investiții importante în infrastructură, sănătate și educație, dar a recunoscut și pierderea a 770 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului privind legea salarizării și a unei sume de până la 100 de milioane de euro aferente decarbonizării.

„Putem să spunem că, pe ultima sută de metri, am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 milioane de euro, care reprezintă contravaloanea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, aşa cum ştiţi, deşi am făcut tot posibilul în această perioadă, să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reuşit trecerea legii salarizării şi guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.

Deşi am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării şi al unei funcţionări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova şi pentru că nu puteam să lăsăm un oraş fără încăzire pe perioada de iarnă, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaic sau de stocare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul demis a adăugat că a prelungit cele două grupuri de la Turcen şi de la Craiova până cel mai târziu, în 2028, în aşa fel încât să menţină atât încăzirea municipului Craiova pe perioada de iarnă, dar şi un echilibru în sistemul naţional de termoficare până alte capacităţi energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.